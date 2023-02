Este ano, Claudia Parizzi confeccionou 94 adornos de cabeça (foto: Arquivo pessoal)

Amanhã (18/2), o baile de carnaval do Copacabana Palace terá charme mineiro. Pelo Golden Room, o salão mais famoso do Brasil, foliões curtirão a folia com adereços de cabeça confeccionados pela estilista mineira Claudia Parizzi, que há exatos 23 anos é nome certo na folia do Copa, no bazar de adereços e roupas, que enche os olhos de quem chega ao hotel.





Este ano, ela confeccionou 94 adornos de cabeça, usando materiais como metal com zircônios, plumas e ônix. Novidade da temporada são as peças com renda cristalizada, técnica adaptada por ela depois de aprender, em Portugal, a cristalização de orquídeas.





Nome respeitado no mundo da moda noiva em Belo Horizonte, onde se mantém ativa, Claudia conta que aproveitou o período de 20 dias entre Natal e réveillon para criar suas peças. Foi para a casa da filha em Arraial d'Ajuda "dar uma descansada", mas acabou trabalhando muito, em jornadas das 5h às 22h. As cabeças criadas pela mineira chamam a atenção pelas técnicas de ourivesaria, que garantem beleza e conforto. "As peças são muito leves, chegam a 300 gramas."





Para suas criações, Claudia entrou no tema do baile do Copacabana Palace, No túnel do tempo, e buscou inspiração nas melindrosas, que marcaram a moda nos anos 1920, e nos tempos futuristas. Além disso, usou e abusou da própria criatividade. No início dos anos 2000, Claudia assinou a confecção da fantasia de musas como Adriane Galisteu, Paola de Oliveira, Grazi Mazzafera, Luiza Brunet, Gisele Bundchen, Juliana Paes e Luma de Oliveira, com quem marcou o início de sua trajetória no carnaval. "A partir do croqui dos estilistas, fazia toda a parte de metal da roupa das beldades. Eu só não colocava as plumas, que era responsabilidade dos estilistas de cada uma", relembra. O convite para o bazar no Copa surgiu na mesma época, há 23 anos.