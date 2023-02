Zeca Perdigão levou seu baile para espaço tombado construído em 1947 (foto: João Couto/divulgação)





Poucos dias antes de sua festa de carnaval, marcada para a última quinta-feira (16/2), Zeca Perdigão estava pra lá de tenso por causa da instabilidade climática. A ameaça de chuva poderia, literalmente, levar por água abaixo a primeira edição do Surrealism Carnival, previsto para ser realizado no roof top da Olga Movelaria, no Bairro São Pedro.



Celso Rayol e Maria Bauer com Zeca Perdigão (foto: João Couto/divulgação)

A solução foi mudar o endereço para a Casa Cidade Jardim, espaço de festas de Moema Breves. “Deu tudo certo!”, comemora Zeca, que ficou satisfeito em montar o evento no espaço tombado, construído em 1947.





Flaviane Pereira e Camila Guerra (foto: João Couto/divulgação)





A noite, promovida pela revista Olho, reuniu cerca de 200 convidados, que seguiram à risca o pedido do anfitrião. Todos usaram fantasias caprichadas. A festa foi incrementada com a projeção de cenas de filmes surrealistas. A cereja do bolo ficou por conta da participação de uma escola de samba.

Danielle Thuler e Maria Bauer (foto: João Couto/divulgação) Chris Coelho