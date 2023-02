Fábrica de BH garante confete e serpentina para todas as regiões do Brasil

Organizadores do carnaval de Bonfim já solicitaram 110 caixas de serpentina para o tradicional desfile a cavalo da cidade mineira (foto: Douglas MAGNO/AFP)



Seja nas ruas ou nos eventos indoor, o que não pode faltar é confete e serpentina. E, este ano, do Nordeste ao Sudeste do país, grande parte da produção que vai colorir a folia é de Belo Horizonte. Única empresa mineira (e uma das três do país) especializada em produtos sazonais para o carnaval, a Romana Festas produziu aproximadamente 15 toneladas de confete e, mais ou menos, sete toneladas de serpentina.





O diretor da empresa, Samuel Barroso Pereira Campos, conta que, mesmo com a pandemia, a fabricação não foi suspensa. Reconhece, no entanto, que houve uma queda muito grande e a fábrica funcionou com 40% da força total. "Brasileiro gosta de festa e depois de três anos enclausurados está sedento pela folia", observa, reconhecendo motivo para o incremento da produção, a maior até agora

Samuel diz que a entrega para outros estados foi finalizada há duas semanas. E de lá pra cá, o foco são os pedidos próximos à capital mineira, que não param de chegar. O empresário cita, por exemplo, o pedido que chegou, anteontem (14/2), de Bonfim, cidade onde é realizado o tradicional carnaval a cavalo. "Nós já entregamos 60 caixas de serpentina, mas os organizadores da festa pediram mais 50 caixas até amanhã (sexta-feira, 17/2)", diz, garantindo que o pedido será entregue.





Este ano, a surpresa, segundo o empresário, foram as encomendas feitas por drogarias de Belo Horizonte, que pretendem fazer vendas casadas com produtos como remédios para combater a ressaca. Há 23 anos no mercado, além de produtos de carnaval que incluem ainda colares havaianos e painéis carnavalescos de 55 x 50, a empresa também produz itens para festas juninas, que já estão sendo solicitados. Só de bandeirinhas, já são mais de 60 mil unidades.





A produção de produtos sazonais para o carnaval e as juninas cresceu tanto que a empresa mineira pensa em expansão. O depósito, que tem pé-direito de 8 metros, não está sendo suficiente para comportar o estoque. A ideia da empresa é entrar em negociação com prefeituras da região metropolitana para possíveis parcerias.