Maria Helena Cadar, que foi destaque na Salgueiro, é homenageada

Dirigentes da Acadêmicos do Salgueiro prestam homenagem a Maria Helena Cadar (foto: Anderson Borde/Divulgação)

Maria Helena Cadar foi homenageada pelos dirigentes da Acadêmicos do Salgueiro em sua aposentadoria da folia. A mulher do empresário Emir Cadar ocupou, durante 17 anos, posto de destaque da escola de samba.



"Foram 32 anos participando dos desfiles. Daqui pra frente, continuamos desfilando como convidados, na ala da diretoria." Maria Helena Cadar foi homenageada pelos dirigentes da Acadêmicos do Salgueiro em sua aposentadoria da folia. A mulher do empresário Emir Cadar ocupou, durante 17 anos, posto de destaque da escola de samba."Foi uma homenagem poucas vezes vista, num dia de ensaio, com aproximadamente 5 mil participantes, tendo a bateria parado de tocar e o presidente, o vice-presidente e o diretor cultural proferiram belíssimas palavras e lhe entregaram um buquê de rosas e uma placa alusiva a essa ocasião", comentou Emir, em mensagem enviada a amigos e familiares."Foram 32 anos participando dos desfiles. Daqui pra frente, continuamos desfilando como convidados, na ala da diretoria."





MARÍLIA MENDONÇA

NA TRILHA DO QUANDO COME...





A trajetória da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, que morreu há dois anos em acidente de avião, será lembrada pelo bloco Quando Come se Lambuza, no desfile de sábado (18/2), que tem concentração a partir das 10h, na Praça Sete.



A cantora marcou muito a história do bloco, segundo seu fundador, André Melado. "Seus hinos sempre estiveram presentes em nosso repertório. Um fenômeno de mulher que, mesmo depois de sua partida, continua emplacando sucessos nas paradas de todo o Brasil", afirma, informando que 10 canções dela estarão no repertório.





CORTEJO

ENTRE CACHOEIRAS E MONTANHAS





O bloco Vau Que Eu Vou já está com tudo pronto para a folia no povoado do Vau, uma das primeiras do antigo arraial do Tejuco. Na segunda-feira, a partir das 14h, o cortejo percorrerá a comunidade, também conhecida pelas belezas naturais, incluindo o Rio Jequitinhonha, com apoio da Secretaria de Cultura de Diamantina.





• • •





A marchinha do bloco foi composta por André de Proença, o Deco, que é praticamente o embaixador do carnaval de Diamantina. A letra enaltece as belezas da região. "Vau que eu vou, eu sou do VAU! / Pode chegar, muito prazer.../ Vem conhecer o nosso carnaval,/Na nossa farra só falta você!/ No coração da Estrada Real,/ No Caminho dos Diamantes;/Jequitinhonha, não tem Rio igual/ “1º. Gole”, somos amantes.../ Vista a sua fantasia,/Entre no nosso astral.../Aqui só reina a alegria /Sou carnaval, sou folia, sou do Vau!”