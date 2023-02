Aline Calixto mostra que carnaval é brincadeira levada a sério

Pioneira em BH, Aline Calixto comemora o aumento da participação das mulheres no carnaval de rua (foto: Julio Mello/Divulgação)



Com quantos quilos de pedrarias se faz uma fantasia para o carnaval? A sambista Aline Calixto vai para a folia com dois modelos de vestidos que têm sete quilos de pedrarias, mais de 1.400 cristais, sendo que um deles levou 30 horas para ser bordado. O consultor de imagem, stylist Rodrigo Cezário, está "coladinho na produção do figurino", como ele mesmo diz, com carinho, desde o bloco Flor Morena. Com quantos quilos de pedrarias se faz uma fantasia para o carnaval? A sambista Aline Calixto vai para a folia com dois modelos de vestidos que têm sete quilos de pedrarias, mais de 1.400 cristais, sendo que um deles levou 30 horas para ser bordado. O consultor de imagem, stylist Rodrigo Cezário, está "coladinho na produção do figurino", como ele mesmo diz, com carinho, desde o bloco Flor Morena.





LEIA MAIS 04:00 - 10/02/2023 O carnaval de BH ganha dois bailes que prometem agitar a capital

04:00 - 09/02/2023 De olho na folia

04:00 - 08/02/2023 Pré carnaval de BH comprova que a folia será uma das mais animadas do país



"Ela traz a ideia e vou costurando isso com a produção do bloco. Desta vez, a ideia, além de homenagear as divas, é reverenciar as orixás femininas com toda uma simbologia", diz ele, informando que Aline vai usar figurino com referência às show-girls de Las Vegas e do Moulin Rouge. Trabalhar com a sambista é, na avaliação de Cezário, prazeroso e supertranquilo. Ele conta que Aline está envolvida com moda desde sempre, uma vez que a mãe é costureira. "Ela tem muito conhecimento sobre modelagem e tecidos", cita o consultor de imagem, que trabalha com o styling de Aline no carnaval."Ela traz a ideia e vou costurando isso com a produção do bloco. Desta vez, a ideia, além de homenagear as divas, é reverenciar as orixás femininas com toda uma simbologia", diz ele, informando que Aline vai usar figurino com referência às show-girls de Las Vegas e do Moulin Rouge.





Os vestidos foram produzidos pela Kraz, referência em vestidos de pedraria de altíssimo luxo, da estilista Ana Luíza Policarpo.





No carnaval de Aline Calixto serão homenageadas divas da música nacional e internacional, como Beth Carvalho, Elza Soares, Marília Mendonça, Maria Bethânia, Ludmilla, Anitta, Gal Costa, Dona Ivone Lara, Madonna, Rihanna e Beyoncé.











Aline Calixto foi a primeira mulher a comandar sozinha um bloco em BH e se orgulha de fazer parte do resgate da festa popular na capital. “Quando começamos, há oito anos, eu era a única a liderar um bloco. Me enche de alegria ver que, aos poucos, as mulheres foram se envolvendo mais e tomando seu lugar de direito nessa festa linda”, diz, contando que convidou outras representantes femininas do carnaval de BH para o desfile, como as cantoras Michelle Andreazzi (Então Brilha!) e Vi Coelho (Havayanas Usadas), que farão participações especiais.









O Bloco da Calixto sairá no sábado (18/2), com concentração a partir das 13h, em frente da sorveteria São Domingos, na Savassi; no dia 21/2, Terça Divinal, Aline se apresenta no Galpão 54, com Bloco Filhas de Clara e a Fanfarra Feminina Sagrada Profana. Para se despedir do carnaval, ela fará apresentação em 4 de março, no Catavento Cultural.