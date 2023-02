O carnaval de BH ganha dois bailes que prometem agitar a capital

Ronaldo Fraga promove neste sábado a quinta edição do Baile do Grande Hotel (foto: Ana Colla/Divulgação)



Ronaldo Fraga e Zeca Perdigão são dois nomes respeitados na moda mineira. Com o mesmo talento e maestria que lidam com tecidos e a criatividade que rege a moda, os dois prometem animar a pré-folia de Belo Horizonte. O estilista está à frente da quinta edição do Carnaval do Grande Hotel Ronaldo Fraga, neste sábado (11/2), a partir do meio-dia.



Na quinta-feira (16/2), Zeca Perdigão fará sua estreia à frente do Baile da Olho - Surrealism carnival. O charme da festa começa pela escolha da data, quinta-feira, e o horário, das 18h às 23h, no rooftop da movelaria Olga, no São Pedro. A coluna ouviu Ronaldo e Zeca com suas impressões sobre a folia.





Zeca Perdigão organiza pela primeira vez o Baile da Olho - Surrealism Carnival, na quinta que vem (foto: Divulgação)



TRÊS PERGUNTAS PARA…

RONALDO FRAGA E ZECA PERDIGÃO, estilistas





Carnaval tem lugar garantido na moda?





Ronaldo Fraga – O carnaval é um dos pilares da cultura brasileira e, se a moda se pretende autoral, seus personagens precisam estar ligados à cultura do país.





Zeca Perdigão – Sugeri que fosse um baile surrealista para despertar a criatividade nas pessoas. Com um tema para uma festa, você se preocupa e testa essa criatividade, começa a pesquisar, a ver umas referências. Carnaval tem tudo a ver com a moda. Pedi que a noite fosse de gala, as pessoas fossem bem-vestidas. Acho que o carnaval tem uma relação muito forte com a moda. Esse despertar da criatividade, exercitar essa criatividade tem tudo a ver com moda. Você vai se vestir de uma maneira que vai ter que pensar mais. Não é só colocar uma roupa. Vai ter que ser criativo, elegante..





O que há de bom e tenso em organizar um baile em BH?





Ronaldo Fraga – Já estamos na quinta edição do Baile do GH, portanto as arestas já foram aparadas. Hoje, só alegria!





Zeca Perdigão – O que há de tenso é que estou fazendo um carnaval em um rooftop, que é aberto. Não quis fazer em um lugar fechado para que não houvesse aglomeração. Vou receber 230 pessoas. Estou tenso até agora se coloco um toldo ou não. Fico de olho na meteorologia o dia inteiro. Meu baile tem vários artistas, vários contratos, tudo isso gera uma tensão, mas de boa. É muita responsabilidade, bebida, comida, iluminação. O checklist é grande.





Qual a sua melhor história de carnaval?





Ronaldo Fraga – Sem dúvida, quando fui homenageado pela escola de samba Canto da Alvorada, no último carnaval, e vi parte da história do meu ofício desfilada e cantada na minha cidade, e a escola se sagrando campeã.





Zeca Perdigão – Não há uma história. São várias. Tinha uma casa na praia e todos os anos ia com os amigos. Era uma cidadezinha pequena, onde todos se conheciam. Tinha uma turma que entrava para o mangue para fazer umas fantasias bizarras, loucas. Era muito divertido. O carnaval sempre teve umas historinhas bacanas. Adoro fazer isso, adoro fantasiar, adoro a palhaçada, adoro estar no meio da confusão de espectador porque não sou folião de sair pulando, mas adoro ver a criatividade das pessoas em criar personagens. Espero que venha mais pela frente para a gente se divertir.