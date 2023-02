De olho na folia

ALEGRIA QUE VEM DAS RUAS



O sorriso é marca do registrada no carnaval, que já começou em Belo Horizonte (foto: Fotos: Leo Lara/Divulgação ) Bom humor e originalidade não faltam pelas ruas da cidade Do trio elétrico ou dos músicos no chão só nao vai, como diria a música, quem já morreu







MIMOSAS BORBOLETAS



HERDEIRAS DO JONAS

O bloco das Mimosas Borboletas, criado e dirigido pela cantora e preparadora vocal Celinha Braga, marcou para este domingo (12/2) seu pré- carnaval, a partir das 10h, na Praça Marino Mendes Campos, 1100, final da Avenida Francisco Deslandes, no Anchieta. O bloco será inspirado na pintora mexicana Frida Kahlo pelas flores, cores e amores. Na ala de dança, a novidade é a parceria com o espaço Casulo, criado e dirigido por Carol Saletti.



Com bateria formada por 60 integrantes dirigidos por Analu Braga, o repertório une canções de Rita Lee, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto e Chico Buarque. As melodias ficam por conta dos acordes da guitarra de Elaine Anunan e do baixo de Iara de Andrade. Nos vocais, Brenda Andrade, Celinha Braga, Flávia Marcelle, Flora Guerra, Fabrícia Dolabela, Gabriela Cruz, Jhessy Vilas e Thais Felicori. O ator e diretor João Melo, que além da preparação vocal, cria objetos de cena e maquiagens.





BAILE DE MÁSCARAS



NO CLUBE DA ESQUINA

Com baile de máscaras e tambores de Maurício Tizumba, Márcio Borges começa, na sexta-feira (10/2), o projeto “Centenas e Dezenas - Carnaval 2023”, no Bar Clube da Esquina. A programação inclui ainda bate-papos entre Borges e os músicos Thiago Delegado, Marcos Frederico e Telo Borges, que farão shows em seguida; apresentação dos blocos de Carnaval Alalaor, Enche Meu Copo e Bloco da Esquina. Para a meninada, os bloquinhos Besourinho, Circo Marimbondo e Quintal da Guegué. A programação completa está no site www.bardomuseuclubedaesquina.com.br.



No Bar Clube da Esquina, o carnaval é inclusivo. Na próxima terça-feira (14/2) Livia Bastos ministrará oficina de marcadores e máscaras carnavalescas, destinada para alunos do Instituto Viva Down e o Coral Devi, formado por pessoas da União de Cegos de Santa Tereza.