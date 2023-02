Com 76 anos, Leão da Lagoinha confirma cortejo no bairro homônimo

Bloco Leão da Lagoinha marcou época e ainda movimenta o carnaval da capital mineira (foto: arquivo pessoal)

Nos idos anos 1940, quando o carnaval de Belo Horizonte fervilhava, era do Bairro da Lagoinha que vinha ingrediente essencial para a folia. O bloco Leão da Lagoinha saía da Rua Itapecerica até a Afonso Pena, com seus integrantes que se dividiam entre homens vestidos de mulheres e vice-versa. Os desfiles da agremiação carnavalesca atraíam o público, que ficava com os olhos grudados especialmente nas homenagens feitas à loira do Bonfim, Hilda Furacão e Cintura Fina, personagens da história da cidade. Mas a alegria acabou no final dos anos 1977, quando o Leão saiu de cena.





04:00 - 11/02/2023 Aline Calixto mostra que carnaval é brincadeira levada a sério Há seis anos, o bloco voltou às ruas. Por isso, toda vez que a data de seu cortejo é anunciada, os foliões, da Lagoinha, vibram. Na segunda de carnaval, o bloco se concentra às 14h, na Rua Itapecerica, de onde segue até a dispersão na Praça Vaz de Melo. Este ano, serão homenageados Zé Pilintra, o rei e guardião da malandragem e da boemia, e sua companheira, Maria Navalha; o cantor Mandruvá; e o mestre Lagoinha, padrinho do bloco. O cantor Gilmar Batista, compositor do grupo Só Pra Contrariar, promete animar a festa com marchinhas, axé, MPB, ao lado dos cantores Landim e Fernando Galo, e das cantoras Eliete Evangelista (do Coletivo Mestre Conga) e Simone Venâncio.





NA SERRARIA

ANTES DO ADEUS





Samuel Rosa, que se despede do Skank em março, no Mineirão, é uma das atrações, ao lado de Nando Reis, parceiro em composições do músico mineiro, no Festival da Flor, folia indoor na Serraria Souza Pinto. A festa, sábado de carnaval, vai reunir ainda Baile do Maguá, Marina Araújo, Banda Pipa e DJ Araújo, em 10 horas de festa.





PÓS FOLIA

DE OLHO NO PALCO





Depois do carnaval, é a vez do cinema e teatro. Em Pedra do Sino, distrito de Carandaí, a abertura do projeto Cultura & Cidadania, dia 25 de fevereiro, será marcada com exibição ao ar livre do filme “Laços”, da Turma da Mônica; e no domingo (26/2), às 11h, a apresentação do espetáculo “Memórias de um quintal”, da Insensata Cia de Teatro, de Belo Horizonte. Oficinas de teatro, artesanato, dança e canto coral serão realizadas de março a junho, com aulas semanais, e as inscrições podem ser feitas até dia 28. Todas as atividades são gratuitas e se destinam a crianças, jovens, adultos e idosos. Mais informações no perfil @culturaecidadaniacircula .