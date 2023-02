Gustavo Pandolfo e a mãe, Margarida, diante da homenagem a Pink, cachorrinha da família (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press)

Do lado de fora do CCBB-BH, na sexta-feira (17/2) à noite, o clima não era diferente do resto da cidade. Centenas de pessoas se espremiam na concentração de um bloco entre a Avenida Brasil e as ruas Sergipe e Cláudio Manoel. Dentro do centro cultural, pelo menos em duas salas, estava um grupo muito pequeno, mas nem por isso menos emocionado do que o povão ali na rua.

Dupla Os Gêmeos observa o DJ Dentinho beijar Margarida, mãe deles (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press)





Os Gêmeos organizaram surpresa para a mãe, Margarida, que só na sexta-feira descobriu que parte da vida dela seria lembrada na exposição “Nossos segredos”, que será aberta ao público nesta quarta-feira de cinzas (22/2).





Rogério Flausino (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press)







Na programação do aniversário de 10 anos do CCBB-BH, na próxima quarta-feira, será inaugurado o novo sistema de iluminação do prédio.

Cerca de 800 luminárias foram projetadas e instaladas de forma que a fachada externa fique toda iluminada, assim como o pátio interno. A automatização do sistema permite programar e comandar cada luminária com diferentes cores e adaptar todas elas para diferentes necessidades.

Samuel Rosa (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press)

Helber Oliveira (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press)