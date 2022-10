"O senhor dos anéis" em tela gigante e com acompanhamento de 250 músicos

Cine-concerto de "O senhor dos anéis" exibirá o filme em duas partes, com intervalo de 40 minutos (foto: Divulgação)





HELVÉCIO CARLOS









As apresentações estão marcadas para quarta-feira (19/10), às 19h30, e quinta, às 18h. O longa será dividido em dois atos, de 1h40 cada um, com intervalo de 40 minutos. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente no site ou app da Fever. Trilogia cinematográfica dirigida por Peter Jackson, “O Senhor dos anéis” é um dos clássicos do cinema mundial, que, desde o lançamento, há duas décadas, encanta gerações. Na semana que vem, o público que curte a obra de J.R.R. Tolkien poderá assistir ao longa no formato cine-concerto.Enquanto a história será contada em uma tela gigante, de alta definição, montada no Expominas, a trilha sonora ganhadora do Oscar, do compositor Howard Shore, será executada ao vivo, por 250 músicos da Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, sob regência do maestro Adriano Machado.As apresentações estão marcadas para quarta-feira (19/10), às 19h30, e quinta, às 18h. O longa será dividido em dois atos, de 1h40 cada um, com intervalo de 40 minutos. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente no site ou app da Fever.





AMIGOS

TUDO PELA FILARMÔNICA





A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais lança mais uma edição de seu programa de doações individuais, o Amigos da Filarmônica. Pessoas físicas podem contribuir para a programação educacional da orquestra, com ou sem abatimento no Imposto de Renda Pessoa Física 2023.



Quem escolher doar diretamente, sem incentivo fiscal, pode fazer isso em qualquer época do ano. Já as doações incentivadas (declaradas no Imposto de Renda) precisam ser feitas até o dia 28 de dezembro de 2022. Com essa iniciativa, o Instituto Cultural Filarmônica possibilita que as pessoas que desejam colaborar com projetos culturais possam fazer isso unindo a música e a educação.





• • •





“Há sete anos, o Programa Amigos da Filarmônica dava os seus primeiros passos. Hoje, é uma relevante fonte de recursos que responde por parte da manutenção da plataforma educativa da Orquestra Filarmônica. Nesse tempo, mais de 115 mil pessoas foram impactadas por essas ações", contabiliza a diretora de marketing do Instituto Cultural Filarmônica, Zilka Caribé.





• • •





"A contribuição dos Amigos da Filarmônica impulsiona a realização de apresentações de cunho didático e de formação e também da Academia Filarmônica. Esses projetos transformam a vida de milhares de pessoas por meio da música. Doar para um projeto cultural é simples e fácil e, no caso da doação incentivada, a possibilidade de escolher o destino de parte do seu Imposto de Renda é um exemplo de cidadania”, ressalta Caribé.





• • •





Atualmente, 389 pessoas são contribuintes do Programa Amigos da Filarmônica, destinando recursos aos cinco programas educativos da orquestra: os Concertos Didáticos, dirigidos a crianças e adolescentes da rede escolar; os Concertos para a Juventude, que também têm o objetivo de formação de público, porém, procuram alcançar, além de crianças e jovens, as famílias e pessoas de todas as idades; o Festival Tinta Fresca, que incentiva o trabalho de compositores; o Laboratório de Regência, que oferece aprimoramento para jovens regentes brasileiros, e a Academia Filarmônica, que oferece formação artística e musical a instrumentistas que desejam atuar em orquestras profissionais, e outras ações educativas destinadas a variados públicos com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a música e sobre a orquestra.





PLUS SIZE

NA PASSARELA





A sétima edição do Miss Minas Gerais Plus Size está marcada para sábado (15/10), às 18h, no Minas Shopping, em Belo Horizonte. Na disputa pelo título, 20 candidatas, todas acima do manequim 44, representando cidades mineiras.



A vencedora desta edição ganha uma vaga para disputar o título nacional, em novembro. São eleitas também primeira princesa, segunda princesa, miss fotogenia, miss simpatia e miss fashion. A idealizadora do evento, Érica Dante observa que os concursos plus size surgem como uma forma de representatividade e desconstrução de padrões destrutivos de beleza.



“Eu comecei como modelo plus size, abri a primeira agência exclusivamente para plus do país. Até então, mulheres maiores não eram tratadas de forma profissional”, diz.





NA ITÁLIA

FOTOS DE CHARNIZON





Márcia Charnizon está com trabalho exposto na Med Photo Fest 2022, um dos festivais de fotografia mais importantes da Itália. "Uma honra estar nessa edição do festival que homenageia a fotografia brasileira, ao lado de artistas que admiro imensamente", escreveu a fotógrafa em sua rede social. A exposição será aberta no próximo domingo (16/10), na Sicília. Márcia está representada com “Memorabilia da casa do Azevedo”.