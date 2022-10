Luiz Arthur em "Homem-bomba" (foto: Stephanne Medeiros/divulgação)



“Homem-bomba” foi o grande vencedor do 10º Festival Nacional de Teatro do Piauí. Levou três prêmios: melhor texto (Cynthia Paulino), melhor ator (Luiz Arthur) e melhor direção (Luiz Arthur). A próxima parada do espetáculo solo da Companhia Teatro Adulto (@companhiateatroadulto) será no Festival de Monólogos do Galpão Cine Horto, em 24 de novembro. Em 2023, segue em turnê por

13 cidades de Minas Gerais, com patrocínio da Cemig. A peça também cumprirá temporada de

12 apresentações na sede Cia. dos Atores, no Rio de Janeiro, com patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas.





ARTE ÓTICA

DE BH PARA PARIS





Hoje é último dia para visitar a exposição do multiartista visual Marcus Paschoalin (@marcuspaschoalin), no quarto piso no Espaço Galeria. No acervo, 20 telas, incluindo obras inéditas e releituras de séries consagradas, inspiradas nos estilos op art, gráfico e abstrato, marcadas por diferentes épocas, desde os anos 1950. Este mês, Paschoalin levará seu trabalho para o Museu do Louvre, em Paris.





“NHOQUE”

MUSICAL EM CENA





John Ulhoa e Fernanda Takai foram conferir, no último fim de semana, a estreia do espetáculo “Nhoque”, do Grupo Armatrux, no CCBB-BH. John e Richard Neves assinam o repertório da montagem, apresentada pela banda de bonecos formada por DJ Montana, Tenório Jackson (vocalista), Mafalda Jackson (vocalista), Jão D’Jones (guitarra e vocal), Noel (baixo e vocal) e Cabeça e Mentalidade (cantores convidados). A cada fim de semana, o grupo recebe cantor ou cantora que se junta aos atores e à banda de bonecos. Júlia Tizumba foi a convidada da estreia. A cantora Irene Bertachini subirá ao palco na próxima sexta-feira (14/10). Júlia Tizumba retorna no próximo dia 22, e Adriana Araújo se junta à trupe em 23 e 24 de outubro.





EM BRASÍLIA

A FORÇA DA LÍNGUA PORTUGUESA





Lançado na embaixada de Portugal, em Brasília, o livro “Nos 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”, editado pela Del Rey, foi organizado pelo embaixador Lauro Moreira, presidente do Observatório da Língua Portuguesa, e pelo jornalista Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras. A solenidade lotou a sede da embaixada. Entre os presentes, entre outros, os embaixadores dos países da lusofonia, como Timor-Leste, Moçambique e Guiné-Bissau, além do embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, antigo representante brasileiro junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).





• • •





Dedicado a José Aparecido de Oliveira e a Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, o volume reúne

15 textos sobre a CPLP assinados por autores do Brasil, Portugal, Timor-Leste e países africanos cujo idioma oficial é o português.





• • •





No lançamento, o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, destacou a importância da língua portuguesa no mundo e seu rápido crescimento no século 20, sobretudo na África. Agradecendo a homenagem a seu pai, Maria Cecília Aparecido de Oliveira fez brilhante discurso, destacando o legado de José Aparecido em favor da cultura, da preservação do patrimônio histórico e da língua portuguesa. Em 19 de outubro, o livro será lançado no Rio de Janeiro, na Livraria Argumento. O lançamento em Lisboa ocorrerá em fevereiro.