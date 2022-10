Dedé Santana abre Encontro Internacional de Palhaços em Mariana

Dedé Santana se apresenta na feira noturna de Mariana (foto: Globo/Divulgação)

Helvécio Carlos

Tradicional na cidade de Mariana, o 12° Circovolante - Encontro Internacional de Palhaços começa nesta quinta-feira (13/10).

Homenageado na terceira edição, o trapalhão Dedé Santana abre o evento, às 20h de quinta, com apresentação gratuita na feira noturna de Mariana.





NO PALCO

A VOLTA DE SHIRLEY





Personagem de Willy Russel, Shirley Valentine é velha conhecida do público de teatro de Belo Horizonte. Nos anos 1990, pouco depois da estreia do longa homônimo, a história foi contada nos palcos pela atriz mineira Beth Grandi. Agora, seis anos depois da montagem mais recente da peça, a encenação estrelada por Susana Vieira volta a Belo Horizonte, para duas sessões, nos próximos dias 22 e 23, no Sesc Palladium.

• • •





“O espetáculo circulou pelo Brasil em sua primeira montagem, entre os anos de 2016 e 2017. Depois, foi remontado em 2021, quando ainda estávamos na pandemia, e transmitido on-line, na programação do Palco Instituto Unimed-BH em Casa. É um texto que me fascina muito. A Shirley me representa, ela representa todas as mulheres, por mais que sejamos diferentes. Retornar aos palcos presencialmente e celebrar meus 60 anos de carreira e 80 anos de vida com a remontagem de ‘Uma Shirley qualquer’ é mais que um presente”, diz Susana Vieira.





GALA EM NOVA YORK

GENEROSIDADE MINEIRA









O tradicional jantar da BrazilFoundation em Nova York, que acontece há 19 anos, terá três importantes representantes da filantropia mineira: o empresário Daniel Vorcaro e sua esposa Fabíola, e a decoradora Denise Magalhães. O casal faz parte do comitê anfitrião do evento que será realizado hoje (12/10), no The Pierre Hotel. Daniel e Fabíola também doaram experiências para o leilão beneficente.

• • •



Já Denise Magalhães assina a decoração da festa, que será inspirada na flora brasileira. Denise é a principal incentivadora da BrazilFoundation em Minas e apoia a organização desde 2017. A festa terá a participação da bailarina Ingrid Silva, do Dance Theatre of Harlem, como MC; Paula Lima fará o show de encerramento com uma banda de samba jazz. Mariel Velez e David Velez serão homenageados junto com o Instituto Dara e a Fundação Beatriz Nascimento.





TRADIÇÃO

COZINHA DE MINAS





Depois do Serro, agora é a vez de Conceição do Mato Dentro receber o projeto Fartura Brasil apresenta o Festival Dona Lucinha, que homenageia uma das cozinheiras mais famosas de Minas. Dona Lucinha era uma mestra da culinária mineira e, além do domínio do fogo - que não é fácil, para manter a "comida molhada" -, também era curiosa sobre suas raízes. Em seu livro "História da arte da cozinha mineira" ela investigou "a evolução dos fogões e aprimoramento das receitas", com foco em Minas. No encerramento do Festival, em Conceição do Mato Dentro, haverá uma exposição com esses tipos de fornos e fogões ancestrais. Entre eles, o fogão a lenha e o forno de cupim.





ON-LINE

TROTE SOLIDÁRIO





O Instituto Yduqs, em parceria com as unidades de ensino superior da Estácio em todo o Brasil, mobiliza calouros no tradicional Trote Solidário, em prol do Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital pediátrico do Brasil. Além dos estudantes da Estácio, toda a sociedade está convidada a contribuir com o hospital que há 100 anos transforma a vida de crianças e adolescentes, oferecendo qualidade no atendimento com contínuo aprimoramento, integridade e humanização. Para participar, basta acessar a plataforma https://doacaodireta.doepequenoprincipe.org.br/trotesolidarioyduqs/single_step. O projeto vai até o próximo dia 30.