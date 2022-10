Políticos e amigos lamentam a morte do ex-deputado Ronaldo Carvalho

Ronaldo Carvalho durante as comemorações dos 30 anos da Constituição que ajudou a escrever (foto: Reprodução)

Helvécio Carlos



Políticos e amigos lamentam a morte de Ronaldo Azevedo Carvalho, que foi deputado estadual e deputado federal constituinte por Minas Gerais. Ex-prefeito de Santa Rita do Sapucaí por duas vezes, ele tinha 80 anos e sofreu um AVC. Deixa a viúva Raquel Vasconcelos, os filhos Tatiana, Bernardo e Isabela, além de seis netos.



O ex-governador Antonio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, diz que Carvalho foi uma das lideranças mais relevantes da política de Minas Gerais. “Tivemos muita proximidade durante o governo Hélio Garcia, quando trabalhamos juntos”, conta, destacando o empenho de Carvalho na área da ciência e tecnologia.





“Ronaldo contribuiu constantemente para grandes avanços do nosso 'Vale do Silício', o Vale da Eletrônica no Sul de Minas, cuja cidade-polo é Santa Rita do Sapucaí, mas que também impacta positivamente municípios como Itajubá e Pouso Alegre”, observa Anastasia.





