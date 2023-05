988

(foto: Arquivo Pessoal)

Pode não parecer, mas todo ciclista tem mãe. Certos motorista e motociclistas, que também têm mãe, eventualmente não sabem desse detalhe.Mãe de ciclista sofre bem mais que mãe de juiz de futebol ou de político.Mãe de ciclista sofre de amor doído de preocupação. Como ciclistas quase nunca param de pedalar, elas sofrem a vida toda.Para homenagear todas as mães, sejam elas de ciclista ou não, pedi aos membros do nosso pelotão da União Ciclística(Lagoa da Pampulha) que enviassem as frases que suas respectivas mães lhes diziam antes, durante, ou depois de saírem para pedalar.Começo pela minha própria mãe.- Falei com o desmiolado do seu pai para não te dar bicicleta. Agora, olha pra frente! Pra frente! Pedala, pedala! Machucou?!- Levanta, monta outra vez e para de chorar.A mãe do Jorjão falava mais ou menos a mesma coisa. Aliás, as mães se repetem no quesito ciclismo.- Jorge, hoje você aprende a andar de bicicleta de qualquer jeito! Não desista.Esse princípio é duro e inesquecível. Quase ninguém esquece as primeiras pedaladas equilibrando solto no ar, assim como os ralados e o terrível Methiolate.Depois de uns tempos a preocupação muda.A mãe do Alex Aquino abre o coro:- Isso é doido! Some pro mato e ninguém sabe dele.Já a mãe do Raul tinha preocupação com a estrada.- Menino, é perigoso demais andar na estrada! Já passou protetor solar?O Paiva pediu para a sua mãe uma bicicleta de aniversário. Ganhou uma enxada e um livro sobre ciclismo. Sabedoria de mãe, sutil e contundente.Já a mãe do Rafael preocupa-se com as capivaras e seus parasitas.- Meu filho, cuidado com o carrapato estrela na Pampulha. Tem um médico que falou que esses bichos são muito perigosos.Só não são mais perigosos do que motorista bêbado (o complemento foi por conta do autor).A mãe da Ana Paula:- Leve blusa, tá ventando, você vai gripar. Levou o lanche?!A mãe do Tarcísio, no alto dos seus 91 anos:- Meu filho, você já tem 50 anos de idade, para de brincar de bicicleta! Na realidade, ele já tinha 59.Já a mãe do Paulo questionou o investimento.- Essa bicicleta custou só R$ 1 mil?!!O Eduardo me perguntou se valia frase de ex- mulher, mãe de seus filhos. Pela contundência, tive que aceitar.- Tá vendo essa bicicleta aí, custou mais do que todos os meus sapatos.Mas a frase mais comum de todas, quando saímos para o pedal, é sempre a mesma:- Vá com Deus!