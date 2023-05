Paixão X Ilusão

(foto: Freepik)

O que move o mundo?! As respostas são muitas.A paixão e a ilusão sempre estarão entre as cinco mais votadas.Paixão, às vezes, pode ser confundida com ilusão.Com frequência, isso acontece - catástrofe certa.Paixão e ilusão têm pontos em comum.O "a o til" é uma delas.O resto, tudo diferente.Paixão é tensão!Correr atrás do que se acredita.Se o que você acredita for um erro de avaliação, é erro e não ilusão.Apostou no cavalo errado, é erro de avaliação e não ilusão.Ilusão é apostar num pangaré e ter certeza de que vai ganhar.Ganhar sempre!Ilusão é devaneio! O impossível, improvável e fora de contexto, como possibilidade certa, no olhar do jogador.Sim! Jogador!!Jogamos do nascente ao poente.Brincamos na corda bamba da existência e torcemos por nós mesmos.Mesmo com preces, ganhamos e perdemos.Paixão pode ter lógica.A ilusão é patológica.Paixão é querer com todas as suas forças e correr atrás.Ilusão é querer de mão beijada.A paixão entorpece.A ilusão cega!A paixão e a ilusão flertam com a felicidade.Nesse ponto, os objetivos são iguais.Mesmos fins, caminhos diferentes.Me pergunto: - Três casamentos?! Como assim?! Paixão ou ilusão?!Paixão é o que nos move.Decepção é o preço a pagar pela ilusão.Sim, fui feliz e infeliz em todos eles.Mais feliz do que infeliz.Caso contrário, não teriam durado tanto.Ilusão é acreditar na paixão.