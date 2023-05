O Brasil, nesses três anos passados, deu um show de como não se deve lidar com pandemias. O resultado não poderia ter sido outro. Em números oficiais, com 3% da população mundial, tivemos 10% dos mais de 7 milhões de óbitos do planeta (foto: Divulgação )

Minha avó era quase analfabeta. A vida sempre lhe tratou com muita dureza. Mulher de gênio forte e coração doce. Sabedoria de quem vê o mundo pela natureza dos símbolos e lê a vida pelas entrelinhas.





Não era lá muito religiosa e gostava de dizer que a vida escreve o certo por linhas tortas.





Aprendi com ela a ler as linhas tortas do mundo que desenhamos com nossas próprias mãos.





Ontem (05/05/2023), a OMS (Organização Mundial de Saúde) revogou o estado de emergência sanitária mundial . Imediatamente, órgãos de imprensa de vários lugares do mundo e muitos do Brasil se apressaram a divulgar como o fim da pandemia.





Aliás, não faltaram governos negacionistas tentando varrer os seus mortos para debaixo da terra em covas rasas e/ou coletivas.





O Brasil, nesses três anos passados, deu um show de como não se deve lidar com pandemias. O resultado não poderia ter sido outro. Em números oficiais, com 3% da população mundial, tivemos 10% dos mais de 7 milhões de óbitos do planeta. Isso custou, a nós brasileiros, uma redução de 4 anos em nossa expectativa de vida ao nascer. Ou seja, retrocedemos 20 anos em 3.





Aprendemos, a duras penas, que para combatermos desafios pandêmicos, precisamos de consciência cívica para eleger quem nos guiará pelos anos seguintes. Caso contrário, correremos o risco de vivermos o mesmo drama na próxima pandemia que está logo ali, na esquina da década.





Afinal, as pandemias geralmente não terminam, são apenas substituídas por outras. A pandemia de Influenza de 1918 está entre nós até hoje. O vírus mudou e nós também. Ainda que de forma precária, aprendemos como conviver com ele e controla-lo.





Ainda temos um longo caminho para resolver 1918, imaginem 2019?!





Afinal, o que significa o fim da emergência em saúde pública?!

Certamente, não significa fim da pandemia! O vírus circula ainda de forma intensa em todas as regiões do planeta. Entretanto, não causa mais o colapso do sistema de saúde.





Ainda temos 50 a 100 mortes no país todos os dias por COVID-19. COVID-19 é a doença infecciosa com maior mortalidade nesse momento. Mas, graças aos esforços científicos cooperativo mundial, não tem sido suficiente para colapsar o sistema de saúde.





Ter Covid implica em riscos elevados de complicações graves, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. A COVID longa ainda é cercada de incertezas.





O risco de termos picos epidêmicos nos próximos 2 anos é de aproximadamente 20%, sendo cumulativo nos anos subsequentes.

Manter vacinação em dia e cuidados higiênicos e preventivos básicos continua sendo fundamental.





Por linhas tortas, o vírus nos disse que colocar nosso destino nas mãos de oportunistas e irresponsáveis pode significar o assassinato das pessoas que mais amamos ou nosso próprio extermínio.





Aprendemos que o mundo é um só e está cada vez menor.





Como disse uma amiga em nosso grupo de piadas da SBI (Sociedade Brasileira), Only for Relax: “O Brasil é um barato. O cara trafica drogas no avião da FAB, coordena milícias no Brasil inteiro, recepta diamantes, destrói florestas e rios com veneno e garimpo ilegal. O cara distribui armas e barras de ouro, coordena a extrema direita no mundo todo, extingue nações indígenas, dirige uma rede de fake news com pastores, agro&bigtecs e extermina os inimigos cruelmente, aí vai lá o Zé Gotinha e prende o braço direito dele.”

Completei: -Mais uma vez, vacinas evitam o que tem que evitar, merdas!