Boas festas, com ou sem COVID-19

(foto: Cottonbro Studio/Pexels)

As festas de fim ano estão chegando, um grande momento para as famílias e para o Brasil.Hoje não vivemos nem de perto o período em que a única forma de se proteger contra a COVID-19 era usando máscaras.Não havia vagas em hospitais e muito menos as vacinas salvadoras.Mas, mesmo após o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras, muitos ainda deveriam ser encorajados a usá-las.Principalmente aqueles que apresentam fragilidade na sua saúde ou que convivam com essas pessoas.Para essas famílias ou para aqueles que tem interesse em aumentar a segurança com a proximidade do Natal, seguem algumas sugestões:A realização de dois testes rápidos, um 24h antes do evento e outro pouco antes do encontro familiar. Essa abordagem ajudará a identificar pessoas infectadas e que estão sem sintomas. Não é 100% seguro, mas filtra até 70% dos infectados.O encorajamento das pessoas que estão com sua saúde frágil a se proteger com o uso de máscaras durante o evento. Outras pessoas também devem usar ao se aproximar desse familiar que estiver em maior risco, ou até mesmo se manter com máscara se estiverem em espaço estrito.A realização das chamadas mini-quarentenas (cinco dias) nos dias que precedem os eventos de final de ano. Ter mais cuidado, evitar aglomerações e locais fechados. Usar máscaras nos transportes e em locais fechados.Mesmo a vacina tendo sua principal ação de evitar hospitalizações e mortes, se for realizada no mês do evento, irá aumentar a proteção contra a infecção. Isso levará à diminuição dos riscos de adoecer e de transmitir para outras pessoas.A comemoração deve ser realizada sempre que possível em ambientes arejados e ventilados. Medida eficiente na redução de transmissão do vírus.Os cuidados de sempre com a lavagem das mãos. Sempre com água e sabão e por pelo menos 20 segundos. O uso de álcool-gel é uma opção prática. Atenção na hora de servir dos cuidados com os utensílios.Se estiver doente deve usar máscaras até realizar a testagem. Se confirmar a COVID-19, deve se isolar. Mesmo que fique bem deverá usar máscaras até o décimo dia do início dos sintomas. Você estará bem para fazer suas atividades, mas ainda poderá estar transmitindo.Deverá ficar de máscaras até definir se está infectado ou não. Isso não muda pelo seu estado vacinal. Essas são medidas não obrigatórias. Mas estão ao alcance de todos que precisam e gostariam de trazer maior tranquilidade aos encontros familiares de final de ano.Fica a dica!