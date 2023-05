OMS suspende alerta máximo pela pandemia de COVID-19

Enfermeira checa intubação de paciente no Chile, em imagem registrada em 2021 (foto: GUILLERMO SALGADO / AFP)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu nesta sexta-feira (5) o nível máximo de alerta sobre a pandemia de covid-19, que deixou "pelo menos 20 milhões" de mortos no mundo, ao considerar que a doença está suficientemente controlada."Com grande esperança declaro que a covid-19 já não é mais uma emergência sanitária de alcance internacional", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Ele calcula que a pandemia deixou "pelo menos 20 milhões" de mortos, quase três vezes mais do que o balanço oficial de sua organização.Em 3 de maio, o quadro de indicadores da OMS mostrava poco menos de sete milhões de mortes registradas oficialmente.Os especialistas ouvidos pelo diretor-geral consideraram "que é o momento de passar para uma gestão a longo prazo da pandemia de covid-19", apesar das incertezas que subsistem sobre a evolução do vírus.O nível máximo de alerta da organização foi declarado em 30 de janeiro de 2020, poucas semanas após a detecção na China dos primeiros casos da doença viral respiratória contra a qual não havia tratamento específico na época.