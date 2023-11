Quem investiu mais?

709

Marcio Lacerda, ex-prefeito de BH (foto: PBH/Divulgação)

Despesas acima do limite



Membro da equipe do ex-prefeito Marcio Lacerda (sem partido), contesta análise do secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, de que, a previsão de investimentos da Prefeitura de Belo Horizonte em 2024, de R$ 1,5 bilhão, seja quatro vezes maior do que os investimentos do último ano da gestão Lacerda.“Corrigidos pelo índice do IPCA de 31 de julho de 2023, em média, o governo Lacerda investiu, ao longo dos oito anos, R$ 1,59 bilhão. Já as gestões de Alexandre Kalil e de Fuad Noman (PSD) investiram, em média, R$ 951 milhões por ano”, afirma.