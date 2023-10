Ao procurar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) em Brasília, o prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire (PSB), foi despachado com o comentário de uma assessora: “Aqui não é a porta da esperança”.

Freire teria “pedido demais”. Indignado, pelas mídias digitais, Rafael Freire deixou o protesto: “Lamento muito que Minas tenha que ter representantes com esse tipo comportamento.A fala não veio do senador, mas de sua equipe, que representa aquilo que ele enxerga enquanto política para nosso país”. Segundo Freire, a situação deixa a lição: “A política é maior do que o barulho da internet”.