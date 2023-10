709

Prefeito de BH, Fuad Noman (foto: CMBH/Divulgação)

O balanço é do secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis: a previsão de investimentos da Prefeitura de Horizonte em 2024 é de R$ 1,5 bilhão.



“Esse valor é quase quatro vezes maior ao investimento no último ano do governo Marcio Lacerda, que foi de R$ 400 milhões; e três vezes maior, ao investimento no primeiro ano do governo de Alexandre Kalil (PSD)”, afirma Reis.



Os recursos vão para obras de drenagem, viárias, saúde e educação.

Sinal amarelo

Apesar disso, há previsão de um resultado orçamentário negativo de R$ 183 milhões.



Apesar disso, há previsão de um resultado orçamentário negativo de R$ 183 milhões.

Para cobrir a diferença, a cidade precisará trabalhar mais a sua arrecadação. Corte em investimento social está fora de questão, como já avisou o prefeito Fuad Noman (PSD). Segundo André Reis, as projeções dão conta de que receitas da PBH para 2024 sejam 14,6% superiores às de 2023. Esse resultado representa um crescimento de 3 pontos percentuais acima da evolução média das receitas dos últimos anos.

