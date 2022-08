Lula, Auxílio Brasil e o telefone mudo de Bolsonaro e Trump

'Bolsonaro minimizou operação do FBI que apreendeu documentos oficiais ultrassecretos na casa de Trump' (foto: Brendan Smialowski/AFP ) “Além de o Bolsonaro ter criado uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para criar um estado emergencial para poder garantir o Auxílio Emergencial, ele só garantiu até dezembro, porque depois de dezembro acabaram os interesses eleitorais”, afirmou ontem o ex-presidente e candidato do PT ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, durante transmissão ao vivo nas redes sociais junto ao deputado federal André Janones (Avante-MG).





Segundo Lula, o presidente Jair Messias Bolsonaro “poderia ter criado isso seis meses atrás, um ano atrás. Só que ele deixou para criar perto das eleições, que é para poder garantir uma ajuda na campanha”.









Na última quarta-feira, dia 10, o presidente sancionou as diretrizes do orçamento para 2023. Isso mesmo, não consta o valor para o Auxílio Brasil no próximo ano. O texto define R$ 1.294 para o salário mínimo.









Bolsonaro minimizou na entrevista ao canal Cara a Tapa a operação do FBI, que apreendeu documentos oficiais ultrassecretos na casa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. De acordo com a Justiça norte-americana, Trump está sob investigação criminal por possíveis violações da Lei de Espionagem, além de infrações relacionadas à obstrução da Justiça e destruição de registros do governo federal.





Está mesmo encrencado o ex-presidente Donald Trump, o amigo do brasileiro Jair Bolsonaro.

Atrás das grades





Por causa do estado de saúde do policial, não foi possível fazer o exame de corpo e delito pelo Instituto Médico-Legal (IML), procedimento-padrão depois da prisão. Jorge Guaranho foi avaliado por equipe médica que estava de plantão no Complexo Médico Legal e já se encontra em uma cela. policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar o tesoureiro do PT Marcelo Arruda , chegou ao Complexo Médico Penal (CMP) em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, por volta das 2h50 de ontem. As informações vieram da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp).Por causa do estado de saúde do policial, não foi possível fazer o exame de corpo e delito pelo Instituto Médico-Legal (IML), procedimento-padrão depois da prisão. Jorge Guaranho foi avaliado por equipe médica que estava de plantão no Complexo Médico Legal e já se encontra em uma cela.

Passa por Minas





A declaração do ex-presidente da República e candidato Lula, como tudo na política brasileira, foi em “Você imaginar que um presidente da República não teve uma única lágrima derramada dos 680 mil mortes de brasileiros e brasileiras pela COVID-19. Ele nunca visitou a quantidade de centenas de crianças órfãs que perderam pai e mãe por conta do COVID-19. Essa gente nem se preocupou com as vacinas. Mentiram, tentaram fazer uma fábrica de corrupção.”A declaração do ex-presidente da República e candidato Lula, como tudo na política brasileira, foi em transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Avante–MG)





Até profanação!

“O pessoal da esquerda é comum você ver botar fogo na bandeira nacional e fazer com que os símbolos religiosos sejam profanados. Do lado de lá, sempre preferiram a cor vermelha, que é associada à ditadura no mundo todo”, afirmou o presidente Bolsonaro.



E continuou: “O pessoal para o lado de cá começou a usar mais o verde e amarelo. Mas não tem nada a ver. É comum andar pelo Brasil e quando passamos em regiões de fazendas, uma em cada três tem bandeira hasteada. Cada vez mais o país tá pintado de verde e amarelo. Não é pela Copa, é pelo patriotismo”.

Telefone mudo

“Eu tenho liberdade para falar com o Trump, mas não liguei para ele. Foi uma busca e apreensão. Foram buscar papéis, lá, secretos e sigilosos, que teriam sido guardados com ele. Agora, um presidente sempre precisa de papéis. Eu tenho informações privilegiadas. Vão fazer o quê? Vão me prender agora?”, disse Bolsonaro sobre a operação do FBI na casa de Trump.





Pinga Fogo

