Em terceiro lugar nas pesquisas, Ciro Gomes aumenta o tom contra Bolsonaro

Ciro diz que, se eleito, vai mudar política de preços da Petrobras (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

“Tá com medo da minha grosseria? Eu não sou grosseiro com todo mundo, não. Eu sou só grosseiro com genocidas e corruptos como você. Você superfaturava o dinheiro da gasolina do seu gabinete.”





“Você usou o dinheiro do seu gabinete para contratar funcionário fantasma e botar o dinheiro no bolso. Você usou os seus sócios nas milícias do Rio de Janeiro, o Fabrício Queiroz para corromper seus filhos e suas esposas.”





“Uma das nossas prioridades será mudar a política de preços da Petrobras, que hoje só beneficia os importadores e os acionistas, mas prejudica toda a sociedade brasileira, dado seu impacto sobre a inflação.”





O candidato à Presidência da República Federativa do Brasil Ciro Gomes (PDT) declarou, ontem, que é grosseiro só “com genocidas e corruptos” como o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).





Já que falamos nele, o plano de governo do candidato à reeleição Bolsonaro (PL) propõe ampliar o acesso às armas de fogo para o cidadão comum. O documento foi apresentado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira.





Intitulado “Caminho da prosperidade, construindo uma grande nação”, o documento é dividido em seis eixos principais: economia, tecnologia e inovação; saúde, educação e social; segurança e defesa; infraestrutura e logística; sustentabilidade ambiental e, por fim, governança e geopolítica. As armas estão nos itens segurança e defesa.





Para justificar a ampliação do acesso às armas, cita uma suposta redução nos homicídios por armas de fogo. Uma série de decretos de Bolsonaro elevou o acesso às armas, como fuzis para qualquer cidadão, desde que estiverem devidamente cadastrados na Polícia Federal (PF).





Por fim, a ministra Rosa Weber foi eleita presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A posse está marcada para 12 de setembro. Também durante na sessão de ontem, o ministro Luís Roberto Barroso foi eleito vice-presidente da mais alta corte de Justiça do país.





Ambos foram eleitos por 10 votos a um. A eleição é feita entre os próprios ministros do tribunal e são protocolares. O Supremo Tribunal Federal adota para a sucessão de seus presidentes o sistema de rodízio, baseado no critério de antiguidade. Ela substitui o ministro Luiz Fux no comando do STF.





Só que não vai cumprir o seu mandato todo no comando do STF. Gaúcha, Rosa Maria Pires Weber nasceu em 2 de outubro de 1948. Ela se aposenta em outubro de 2023, quando completa 75 anos de idade. É a regra.





Ferrari presidencial

“A proposta de regulação da produção agrícola, o cara já retirou do programa de governo dele. Malandro, como sempre, sem-caráter, um bêbado que quer dirigir o Brasil. Na Febraban, eu falei, se um funcionário de vocês roubasse por anos seu banco, você descobrisse e demitisse, e alguns anos depois batesse na sua porta, você o recontrataria? Óbvio que não.” O fato é que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), subiu no palanque e, óbvio, para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva





Ela vai capotar?

Em discurso, Bolsonaro aproveitou para atacar Lula para a plateia ruralista, que dispensa maiores comentários. Tudo isso foi durante o Encontro Nacional do Agro, em Brasília, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). “O Brasil é uma Ferrari, se botar uma pessoa com certos vícios para pilotar essa Ferrari, ela vai capotar na primeira curva. O Brasil só não capotou porque é muito grande. Assaltaram o Brasil por 14 anos”, disse ele também sobre o petista.





E tem a floresta

O projeto de lei reduz a área destinada à Floresta Nacional de Brasília (Flona). O texto em análise na Câmara dos Deputados altera um decreto de 1999, que deu origem a essa unidade de conservação no cerrado após um termo de ajustamento de conduta firmado entre órgãos da União e do Distrito Federal. Administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Floresta Nacional conta com cerca de 9.346 hectares. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado por uma coleção de comissões, mas basta uma: a do Meio Ambiente.





Punho erguido

Donald Trump levantou o punho ao deixar a Trump Tower vestindo um terno azul com um broche de bandeira na lapela, antes de seguir para o escritório do procurador-geral, em Manhattan. Policiais da cidade de Nova York e funcionários do Serviço Secreto ficaram de guarda quando a carreata que transportava Trump chegou. “Não fiz nada de errado, e é por isso que, depois de cinco anos de busca, os governos federal, estadual e local, junto com a mídia de notícias falsas, não encontraram nada”, ressaltou Donald Trump em seu comunicado. O depoimento não é público.





Casos de câncer

O Senado aprovou a criação de um programa nacional de combate e acompanhamento a casos de câncer de mama. Foi na tarde de ontem. O projeto de lei tem o objetivo de facilitar o diagnóstico e o tratamento da doença. O texto retorna à Câmara dos Deputados. Na avaliação do relator da proposta, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), assim que o projeto sair do papel, servirá de referência da saúde nacional. O projeto da deputada Tereza Nelma (PSD-AL) prevê treinamento para diagnosticar as fases do tratamento até as fases oncológicas.





