O aeroporto logo ali para Bolsonaro e o discurso de Alckmin

Bolsonaro visitou Vitória (ES) nesse sábado (23/7), véspera da convenção do PL no Rio de Janeiro (foto: Vinicius Doria/CB/D.A Press)

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), se reuniu neste sábado (23/7) com convidados, entre políticos, religiosos e empresários em Vitória, no Espírito Santo, durante visita de campanha ontem. Ainda cedo, no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao aeroporto da cidade, ele falou sobre o que acredita serem conquistas do seu governo e criticou gestões anteriores.









Alckmin participou de convenção para lançamento de Haddad (foto: Diogo Zacarias/Divulgação )



Melhor trazer novos personagens para as notícias. Em evento que oficializou a candidatura de Fernando Haddad (PT) para disputar o governo de São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) fez um discurso marcado por críticas à gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

O ex-governador destacou que Bolsonaro tirou “o Brasil do mapa do mundo e colocou no mapa da fome” e citou o desemprego alto e as perdas reais no salário-mínimo. A fala foi voltada à disputa nacional, já que Alckmin aproveitou a convenção estadual para refletir a estratégia dos petistas em nacionalizar a campanha paulista. E ficou nisso.





A visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Pernambuco causou saia-justa ao ex-presidente, que assistiu ao vivo às vaias e à rejeição de grande parte dos seus eleitores ao nome do deputado federal Danilo Cabral (PSB), que concorrerá ao governo de Pernambuco com apoio do PT.



Culpa da resistência ao nome de Danilo Cabral, já que ele carrega uma grande rejeição ao governador Paulo Câmara (PSB).



Sentiu falta do ex-presidente Lula nas notícias? É escolha dele próprio. Ele tem sugerido não disputar ruas do 7 de Setembro, isso mesmo. A avaliação é que a parada militar será o dia D de Bolsonaro e o atual presidente irá para o tudo ou nada.





Marina não quis

O PT confirmou em evento na Assembleia Legislativa (Alesp) o ex-prefeito Fernando Haddad como seu candidato ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. A ex-ministra Marina Silva recusou o convite para ser candidata a vice-governadora. Ela alegou preferir cuidar da Rede Sustentabilidade.



Faz sentido, ela tem conhecida trajetória política voltada ao meio ambiente faz um tempão. A experiência no Partido Verde serviu para sentir até que ponto o sistema político brasileiro está sem capacidade de abrir-se para sua própria renovação.



Saindo da igreja

O corpo de Letícia Marinho Sales, de 50 anos, morta durante operação da Polícia Militar (PM) no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, foi enterrado ontem de manhã no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Letícia foi baleada logo depois de sair da igreja, em um sinal de trânsito. Foi em uma das ruas que dão acesso ao Complexo do Alemão. Ela deixou três filhos e três netos. Lucilene Mendes da Silva, cunhada de Letícia, disse que não havia tiroteio no momento. Para ela, os policiais atiraram porque acharam que o carro da cunhada seria de bandidos.





Fala quem sabe

O diretor-geral da OMS informou que, com as ferramentas disponíveis, será possível controlar o surto e parar a transmissão. Mas fez a ressalva de que o surto se espalhou rapidamente pelo mundo e, por isso, decidiu que era, de fato, uma preocupação internacional. “A avaliação da Organização Mundial da Saúde é que o risco de varíola é moderado e em todas as regiões, exceto na Europa, onde há de fato o risco como alto”. E finalizou: “Este é um surto que pode ser interrompido com as estratégias certas nos grupos certos”.





Mourão no Rio Grande do Sul

Com Mourão, é a primeira vez que o Republicanos lança um candidato ao cargo de senador (foto: Pablo Porciuncula/AFP) O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) foi oficializado como candidato ao Senado ontem na convenção estadual do partido, realizada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. É a primeira vez que o Republicanos lança um candidato ao cargo de senador. A discussão em torno da candidatura de Mourão (foto) para o Senado começou pelo estado por qual o vice-presidente concorreria. Foram abertas as opções entre Rio de Janeiro e Manaus, mas o general optou pelo Rio Grande do Sul.





Pinga Fogo

André Janones se elegeu em 2018 como o terceiro deputado mais votado em Minas Gerais, com 178 mil votos, atrás somente de Marcelo Alvaro Antonio (PL) e Reginaldo Lopes (PT) e à frente de figuras nacionais, como Aécio Neves, ex-presidenciável do PSDB.

O deputado Reginaldo Lopes, do PT (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 16/10/18)





Na convenção nacional desse sábado, além de confirmar a candidatura de Janones, os filiados do Avante aprovaram a lista de candidatos mineiros a deputado federal e estadual e uma coligação com o governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição no governo de Minas Gerais





Zema disse que o Avante é um partido “muito maior” que o Novo e que está surpreso com a quantidade de pessoas presentes na convenção da sigla. Fala no mínimo “curiosa” do governador…





O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), será o primeiro chefe do Executivo a disputar a reeleição com uma “chapa pura”, aquela formada por nomes do mesmo partido. Escolhido como o número 2 da chapa, o general mineiro Walter Braga Netto se filiou ao PL em março.





Só de curiosidade, tá? Chega por hoje, aproveite o domingo em família. FIM!