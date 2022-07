Um corte de bilhões de reais no Orçamento e tem o preço da gasolina

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ligou para a irmã do cabo da PM morto no Complexo do Alemão (foto: Facebook/Reprodução)







O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL) disse ontem que ligou para a irmã do policial militar Bruno de Paula Costa, que morreu na Operação das polícias Civil e Militar. Foram 18 mortos no Complexo do Alemão. “Não vou entrar em detalhe aqui. Não, não, não. Se essa mãe é inocente… Se eu ligar para todo mundo que morre todo o dia, eu tô… Esse fato deu repercussão, é cabo paraquedista, meu irmão, e ponto final. Parabéns à Polícia Militar aí.” “Ontem eu liguei... Atendeu a irmã do cabo da PM executado pela bandidagem ontem quando chegava à UPP”, disse.

O presidente disse também que há a possibilidade de um novo corte no Orçamento, que desta vez pode chegar a R$ 8 bilhões. A declaração ocorreu durante a visita do chefe do Executivo ao Posto da Torre, onde verificava, de olho na reeleição, o preço dos combustíveis.

“A gente não quer cortar nada. Se eu não cortar, eu entro na Lei de Responsabilidade Fiscal, só isso. Agora, é duro trabalhar com um orçamento desse, engessado. Temos esse corte extra que chega a quase R$ 8 bilhões”. À noite foi confirmado o bloqueio de R$ 6,74 bilhões do Orçamento deste ano.

“Entra aí também a questão dos precatórios, entra abono, entra a questão do financiamento da agricultura também”. “Vai cortar onde? Se corta na Saúde, reclama, na Educação, na Defesa, reclama. Todo mundo vai ter reclamação, é natural. Agora, eu sou obrigado a cumprir a legislação.”

E ainda Bolsonaro. Ele estava junto com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, o da Justiça, Anderson Torres, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno. Ao lado do presidente, o ministro Adolso Sachsida afirmou que o preço da gasolina e do diesel pode cair mais R$ 0,10. Isso mesmo, dez centavos.

“O que o pobre precisa é ter oportunidade igual para competir por um emprego, para competir na diversidade”, disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado de José Paulo, pernambucano que, após viver em situação de rua na infância, melhorou de vida, em ascensão atribuída à ajuda dos programas sociais no governo Lula da Silva, e se formou médico graças ao ProUni.

“Quero voltar e governar este país olhando na cara do povo mais humilde, do povo mais sofrido, porque este país tem que respeitar”, disse ainda o petista.

Lula encerrou sua viagem a Pernambuco na noite de quinta–feira, prometendo, se voltar a ser presidente, garantir que os mais pobres tenham oportunidade de melhorar de vida.

Ficamos assim, então.







A voz de prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, por ameaças ao ex–presidente Lula, candidato do PT à Presidência nas eleições deste ano, e a ministros do STF. A Polícia Federal (PF) prendeu, ontem, Ivan Rejane em Belo Horizonte (MG). Na mesma gravação, este homem também diz que vai “caçar principalmente ministros do STF”. E citou os nomes de Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Rosa Weber.





É para valer

A iniciativa de uma ala do MDB de articular para que a sigla apoie a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não agradou a pré-candidata medebista, a senadora Simone Tebet (MDB) (foto), que afirmou ter a certeza de que incomoda. “A minha candidatura é para valer e aí está a prova de que já está incomodando. E por que não tentaram isso lá atrás? Porque não acreditavam que nós iríamos levar até o final", afirmou a senadora. Ela foi questionada sobre a iniciativa do senador Renan Calheiros (MDB) em ameaçar judicializar a convenção do partido. Calheiros lidera a ala pró-Lula no MDB.





Não para nunca

Os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho passado, no Vale do Javari, no Amazonas, chamaram a atenção para a violência na região Amazônica, mas pelo jeito ainda há muito o que fazer. O relatório Amazônia no Alvo, do Instituto Igarapé, mostra que a criminalidade na região da Amazônia Legal é agravada pelo aumento de armas em circulação na região. Em números: os registros de armas de fogo aumentaram 219% na Amazônia Legal. Enquanto isso, no Brasil, houve queda de 15% no mesmo período.





Placar recorde

O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal (TRF-1), devolveu os direitos políticos do ex–presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB-RJ), permitindo que ele possa ser candidato nas eleições deste ano. Cunha estava inelegível em razão da cassação de seu mandato em 2016. A decisão é provisória e vale até a decisão definitiva do TRF-1, quando ela poderá ser mantida ou revogada. Para lembrar, Eduardo Cunha foi cassado por 450 votos a favor, dez contrários e nove abstenções. O placar fala por si, não é mesmo?





Elogio rasgado

Dividindo palanque com o ex-prefeito de Belo Horizonte, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não poupa elogios ao pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD). Em um vídeo divulgado nas redes sociais do mineiro, Lula diz que Kalil vai governar Minas com “coração” e que juntos eles vão trabalhar pelo povo do estado. O vídeo reforça o tom adotado pelo ex-prefeito de Belo Horizonte na pré-campanha e ainda reflete a pauta que Lula e Kalil têm em comum, que valoriza a assistência social aos mais carentes e a geração de empregos.





PINGA FOGO