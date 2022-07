Reunião de Bolsonaro com embaixadores recebeu enxurrada de críticas (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP)





O presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou no último domingo que poderia ir ao Paraguai para a cúpula do Mercosul. “Estou propenso a não ir, mas posso ir. O Paraguai é um dos poucos países aqui da América do Sul que não é vermelho”.





Melhor atualizar de uma vez: Bolsonaro confirmou o cancelamento de sua participação na Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. O evento ocorreria ontem e hoje.





Será por isso? Em um manifesto público, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (ACPF) e a Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (Fenadepol) fizeram questão de deixar bem claro a “total confiança no sistema eleitoral brasileiro”.





A iniciativa do presidente brasileiro de convocar embaixadores e diplomatas estrangeiros para questionar a transparência das urnas eletrônicas teve forte repercussão na Europa, onde a imprensa não poupa críticas à atitude do atual chefe de Estado do Brasil.





Para o cientista político francês Olivier Dabène entrevistado pela Rádio França Internacional (RFI), a reunião no Palácio da Alvorada foi “surrealista”.





Melhor ele mesmo deixar claro e evidente. “É surrealista a reunião de um presidente para falar com embaixadores sobre o perigo de fraude nas eleições. Ele é o maior perigo, não o sistema eleitoral”, avalia Dabène, que é professor do Instituto de Ciências Políticas de Paris (Sciences Politiques).





Parle-vous française? Você fala francês? A resposta é que Jair Bolsonaro não deve ter gostado.





O fato político mais recente é que o Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou em convenção nacional, ontem, por aclamação e sem votos contrários, a escolha de Ciro Gomes (CE) para ser o seu candidato à Presidência da República.





A oficialização da candidatura foi realizada na sede nacional da sigla, em Brasília, no primeiro dia do período para realização das convenções partidárias, de acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que é também advogado e professor universitário, vai disputar o Palácio do Planalto pela quarta vez.





PF em ação

O Centrão comanda a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Só que, desta vez, seus integrantes se deram mal. Para deixar claro, chama que a Polícia Federal (PF) vem aí. Melhor dar a notícia de uma vez. A PF deflagrou, na manhã de ontem, a Operação Odoacro, que visa desarticular associação criminosa suspeita de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo verbas federais em contratos com a companhia.





E sócio oculto

A Polícia Federal não informou quando foram feitos os contratos sob suspeita. A principal empresa apontada no esquema é a Construservice, que tem como sócio oculto Eduardo Costa Barros, o Eduardo DP, também conhecido como “Imperador”. Ele também foi preso. Nos locais onde a PF esteve, foram apreendidos relógios de luxo e R$ 1,3 milhão em dinheiro vivo. Os valores falam por si, já que a estatal recebeu R$ 2,1 bilhões em emendas parlamentares entre 2018 a 2021. O grupo chamado de Centrão deitou e rolou, mas a Polícia Federal, desta vez, não deixou barato.





Abin informa

A União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) emitiu, ontem, manifesto em defesa do processo eleitoral. A associação afirma que os sistemas “fazem parte do ecossistema complexo de barreiras que têm resistido com sucesso às diversas tentativas de ataques executadas durante testes públicos de segurança da plataforma, como reconhece o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”. E disse mais: “Reforçamos o compromisso com o Estado democrático de direito, a Constituição e o respeito irrestrito e inegociável aos direitos e garantias dos cidadãos”.





Petista

Com tom de indignação, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre mais uma vez ao Palácio do Planalto este ano, partiu ao ataque.“Ele [Jair Bolsonaro] foi eleito todas as vezes pela urna eletrônica, Então, vocês têm que saber: ele está querendo criar caso, está desconfiando da urna, mas no fundo, bem lá no fundo, o que ele não quer é que o povo trabalhador deste país vote. O que ele não quer é que vocês votem”.





O calendário

As convenções partidárias para escolha dos candidatos às eleições de outubro já estão autorizadas pela Justiça Eleitoral. Os eventos internos das legendas marcam a oficialização da disputa eleitoral e devem ser realizados até 5 de agosto. Pela legislação eleitoral, os candidatos precisam estar filiados a um partido político. Mas, diante do grande número de filiados que pretendem concorrer, as legendas precisam realizar eleição interna para ocupar as vagas que estarão em disputa. Depois das convenções os partidos poderão registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto.





Pinga-fogo

Ainda sobre a Agência Brasileira de Inteligência vale o registro: “Somos servidores públicos de um órgão de Estado essencial à proteção e à projeção dos interesses estratégicos da nação”. A entidade destaca ainda que não há registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a sua implantação há 26 anos.





Em tempo, das notas PF em Ação e Sócio oculto. O nome da operação da Polícia Federal é uma alusão ao sobrenome do soldado italiano Flavius Odoacro, que liderou uma revolta colocando fim ao Império Romano.





Mais um Em tempo, desta vez de Lula: “Vamos voltar a fazer o Minha casa, minha Vida, mas cada um vai pintar da cor que quiser. Pode pintar de vermelho, de branco, de amarelo, de verde, pinta da cor que quiser.





“Ele [Bolsonaro] já sabe que vai perder as eleições e está inventando mentiras contra as urnas”, acrescentou ainda o ex-presidente petista sobre o seu principal adversário na disputa pelo Palácio do Planalto este ano. Bolsonaro não se manifestou após receber enxurrada de críticas.





Para encerrar, o ato de Lula foi em Garanhuns, a sua cidade natal. Amanhã tem mais. FIM!