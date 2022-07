Jair Bolsonaro diz que militares devem dar a própria vida pela pátria

Bolsonaro discursou para cadetes em Pirassununga, em São Paulo (foto: SERGIO LIMA/AFP)

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) participou, na manhã de ontem, da cerimônia de entrega de espadins aos cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira (AFA), em Pirassununga (SP). De acordo com a assessoria de imprensa da AFA, o avião de Bolsonaro pousou na academia por volta das 10h, horário de Brasília. Ele discursou para os militares e deixou o local às 12h30.





Essa é a quinta vez que Bolsonaro acompanha uma solenidade na cidade desde sua eleição, em 2018. A cerimônia fez parte da agenda de compromissos de ontem do presidente. Depois, Bolsonaro seguiu para o Rio de Janeiro para uma cerimônia de Solenidade de Brevetação da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro.





“Por sermos um território muito rico, a cobiça se faz presente e não é de hoje. Alguns vendilhões se associam a outros de fora para nos escravizar”, iniciou o mandatário no discurso a cadetes da Força Aérea Brasileira (FAB). “Nós, militares, todos, vocês, jovens cadetes, que receberam o espadim agora há pouco, nós todos fizemos um juramento: dar a vida pela nossa pátria, se preciso for”, declarou o presidente.





“Nos preparemos, analisemos o que vem acontecendo com a nossa pátria. Não somos um país de samba e carnaval nos momentos felizes, somos um grande país, uma grande nação, que ouso dizer, depois do que atravessamos, pelo que os números da economia bem mostram, não somos mais um país do futuro, somos um país do presente. Isso graças a muita coisa que implementamos desde quando assumimos a Presidência da República.”





Melhor então mudar de assunto. É que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o resultado das análises de diplomas para a primeira etapa da segunda edição de 2022 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras.





“No caso de reprovação da documentação apresentada, o participante poderá inserir um novo arquivo para análise”, ressalva o Inep.





O único documento aceito, conforme previsto em edital, é o diploma médico original expedido por instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente.





O arquivo deve ser digitalizado, tanto de frente quanto de verso. Ah! E é necessário que ele esteja em formato PDF, PNG ou JPG, com tamanho de até 2MB.





Os agrotóxicos





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (foto), garantiu que o projeto que altera a regra de registro de agrotóxicos no Brasil será discutido sem pressa e poderá ter debates temáticos e audiências públicas. O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) apresentou relatório favorável à proposta na Comissão de Agricultura (CRA), a qual preside. A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) afirma que população ainda precisa ser alertada dos riscos presentes no projeto, como a diminuição do papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no processo de registro dos agrotóxicos.





Reportagem em destaque





O presidente Jair Bolsonaro (PL) exibiu reportagem do Estado de Minas, em sua live semanal de quinta-feira à noite, para comemorar a queda dos preços dos combustíveis. Ele falou da obrigatoriedade de divulgação dos preços cobrados em 22 de junho de 2022 para efeito de comparação com o valor atual, ou seja, antes e depois do corte de ICMS. A reportagem mostrava postos de BH no momento em que começaram a se adequar ao decreto presidencial, que determina que os postos devem informar os consumidores “de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível”. Os estabelecimentos também precisam divulgar, separadamente, os valores aproximados relativos ao ICMS, PIS/Pasep/Cofins e Cide-combustíveis.





Tinha de ser...





… Em Minas. Um investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por criação e disseminação de notícias falsas postou nas redes sociais uma falsa ligação do ministro Gilmar Mendes com uma igreja de Minas Gerais. A informação mentirosa foi replicada em vários perfis e ganhou alcance, ontem, nas redes sociais. Em conferência na Receita Federal, é possível verificar que uma pessoa de mesmo nome, Gilmar Ferreira Mendes, aparece como presidente da igreja. Mas, ao analisar o CPF do presidente da igreja, trata-se de outra pessoa, um homônimo, não é o CPF do ministro do STF.





Amigo do Brasil





O fato: presidente Jair Messias Bolsonaro decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. “Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de @AbeShinzo, líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil. Estendo à família de Abe, bem como aos nossos irmãos japoneses, a minha solidariedade e o desejo de que Deus cuide de suas almas neste momento de dor. Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com o Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante três dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão.”





Jeito paulista





O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) desistiu de disputar uma volta ao Palácio dos Bandeirantes, em outubro. “Decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad (PT) para governador”, disse França. E deu um bom motivo: “Ele reuniu essas funções e está à frente nas pesquisas. Fernando, vai você, vamos juntos”. O fato é que os paulistas optaram pelo contexto nacional diante da candidatura a vice-presidente de Geraldo Alckmin na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende voltar ao Palácio do Planalto.





PINGA FOGO





• Em tempo, sobre a nota ‘Tinha de ser…’: de acordo com a postagem, documentos comprovariam que o ministro Gilmar Mendes é presidente de uma igreja em Minas Gerais que fatura até R$ 2,5 milhões por ano e que o CNPJ da igreja estaria vinculado ao CPF do ministro.





• Mais Em tempo, desta vez da nota ‘Os agrotóxicos’: vários senadores requerem que a matéria seja analisada por outras comissões, em especial a Comissão de Meio Ambiente (CMA). Até agora, depois de retornar da Câmara dos Deputados, a proposta só tramitou na Comissão de Agricultura.





• Já sobre a nota ‘Jeito paulista’, hoje, neste sábado, em evento do PT em Diadema, no ABC Paulista, ao lado de Lula, Geraldo Alckmin (PSB) e Haddad, Márcio França deve ser anunciado oficialmente como o pré-candidato ao Senado Federal da chapa, mas é melhor esperar se concretizar a união.





• De acordo com a Lei 12.390, de 2011, é considerado quadrilheiro junino todo profissional que utiliza meio de expressão artística cantada, dançada ou falada transmitido por tradição popular nas festas juninas.

• Essa lei instituiu o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, comemorado em 27 de junho. A homenagem feita pelo Congresso aconteceu a pedido do senador Izalci Lucas (foto) (PSDB-DF) e do deputado federal Vitor Lippi (PSDB-SP). Diante de tudo isso, basta né? FIM!