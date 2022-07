OMS declara varíola dos macacos 'emergência de saúde pública internacional'

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, anunciou a informação em pronunciamento neste sábado (23/7) (foto: Fabrice COFFRINI / AFP) A Organização Mundial da Saúde ativou seu nível mais alto de alerta neste sábado (23/7) para tentar conter o surto de varíola do macaco, que afetou quase 17.000 pessoas em 74 países, anunciou seu diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus.









Tedros explicou que o comitê de especialistas não conseguiu chegar a um consenso e permaneceu dividido sobre a necessidade do nível mais alto de alerta. Em última instância, a decisão cabe ao diretor-geral.





"É um apelo à ação, mas não é o primeiro", disse Mike Ryan, chefe de emergências da OMS, que esperava que o alerta leve a uma ação coletiva contra a doença.





Desde o início de maio, foi detectado um aumento incomum de casos fora dos países da África Central e Ocidental onde o vírus é endêmico, espalhando-se por todo o mundo, com um alto número de infecções na Europa.





A varíola do macaco - detectada pela primeira vez em humanos em 1970 - é menos perigosa e contagiosa do que a varíola, erradicada em 1980. Na maioria dos casos, os pacientes são homens relativamente jovens, que têm relações homossexuais e geralmente vivem em cidades, disse a OMS.





De acordo com um estudo do New England Journal of Medicine com 528 pessoas em 16 países - o maior até o momento - 95% dos casos foram transmitidos sexualmente.





"Esta forma de transmissão representa uma oportunidade para intervenções de saúde pública direcionadas e um desafio, pois as comunidades afetadas em alguns países enfrentam formas de discriminação com risco de vida", disse Tedros.





O chefe da OMS também enfatizou que "há uma preocupação real de que homens que fazem sexo com homens possam ser estigmatizados ou culpados pelo surto, tornando mais difícil rastrear e conter" os casos.





Na sexta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou estender o uso de uma vacina contra a varíola para combater a propagação da varíola do macaco, que já é usada em vários países.





Em 2013, a UE aprovou a vacina Imvanex, da empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, para prevenir a varíola. Seu uso agora é estendido devido à sua semelhança com o vírus da varíola do macaco.





A OMS recomenda vacinar as pessoas de maior risco, bem como os profissionais de saúde que possam estar expostos à doença.

Até a última atualização da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas tem 33 casos confirmados da doença, 28 deles em Belo Horizonte. Outros 43 casos seguem em observação. O Ministério da Saúde confirma mais de 600 diagnósticos de varíola dos macacos no Brasil.