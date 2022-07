Governador Valadares confirma primeiro caso de varíola dos macacos

Governador Valadares confirmou primeiro caso de varíola dos macacos da cidade (foto: Reprodução/Pixabay)

Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais, confirmou, nesta quinta-feira (07/07), o primeiro caso de varíola dos macacos da cidade. Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado positivo foi notificado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) na noite dessa quarta (06/07).

O paciente estava internado no Hospital Municipal e recebeu alta após quadro clínico estável. Ele segue em isolamento domiciliar.

Ainda de acordo com a pasta, uma pessoa que teve contato com o contaminado segue monitorada pela Gerência de Epidemiologia do Departamento de Vigilância em Saúde e por uma equipe da Atenção Primária do município.