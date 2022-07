Mais 8 casos de varíola dos macacos confirmados em Minas; total chega a 32

Sete dos oito novos casos são de Belo Horizonte (foto: Karen Ducey/Getty Images/AFP) Com números atualizados na segunda-feira (18/7), o total de pessoas contaminadas com a varíola dos macacos em Minas Gerais chega a 32, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Foram oito novos casos desde o dia 15 de julho, confirmados por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).









Dos casos novos, sete são de Belo Horizonte e um é de Governador Valadares.





Até o momento, os casos confirmados são todos do sexo masculino, com idades entre 22 e 46 anos, em boas condições clínicas, de acordo com a SES.





Há dois casos em internação hospitalar para isolamento, e todos os demais contaminados estão sendo monitorados.





Somente o município de Belo Horizonte apresenta transmissão comunitária

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.