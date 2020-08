Bolsonaro inaugura usina no Nordeste e fala de arrocho orçamentário

“Nós sabemos que o nosso orçamento, em grande parte, é carimbado, é comprometido totalmente com as despesas obrigatórias. Sobra muito pouco e a briga é muito grande para que cada ministro consiga puxar um pouco desse orçamento para si para fazer alguma coisa”. Quem diz é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido). Ele fez questão de terceirizar, como tem feito corriqueiramente, ao apontar que a iniciativa privada tem sido aliada para a realização de projetos. “A iniciativa privada tem sido uma grande aliada nossa nessas questões, principalmente com os recursos vindos de fora”.





Todos esses avisos foram dados na Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, em Aracaju, no discurso de inauguração, e foi a primeira vez que Bolsonaro visitou Sergipe desde que foi eleito. De curiosidade, é o menor estado em extensão territorial do país, se deixarmos de lado o Distrito Federal (DF). Aliás, ultimamente, o presidente tem ido ao Nordeste com frequência. Em pouco tempo, já esteve também no Piauí, na Bahia, no Ceará. Anda invadindo mesmo a região que antes era um verdadeiro feudo petista. Lula, pelo jeito foi esquecido, se deixarmos as suas próprias encrencas de lado.





Na chegada ao aeroporto, Bolsonaro repetiu o gesto de retirar a máscara que usava. Contrariar regras não é novidade, tanto que o presidente desrespeitou a regra municipal que obriga o uso do equipamento em Aracaju, assim que lá chegou, diante da presença dos seus apoiadores, aqueles que sempre estão presentes. São os chamados “bolsonaristas”. Onde o presidente passa, eles fazem plantão.





Mudando de assunto, o pedido, faz todo sentido, afinal a pandemia da COVID-19 dispensa maiores apresentações, é para que sejam totalmente liberados os recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).





É óbvio que para superar as crises sanitária, humanitária e econômica que assolam o país. Tanto que o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ildeu de Castro Moreira, fez um apelo: “É nossa luta permanente, não só neste momento. Estamos preocupados com o orçamento do ano que vem”.





E o presidente da SBPC fez argumento pertinente: “Os discursos sobre a importância da ciência, da tecnologia e da educação são fáceis de serem feitos, mas é muito mais difícil, na hora do Orçamento, colocar mais recursos para essa área. É fundamental que isso seja feito”.