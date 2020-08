Bolsonaro desembarca em Sergipe para inaugurar usina termoelétrica

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Sergipe nesta segunda-feira, 17, para inaugurar uma usina termoelétrica no Estado nordestino. O chefe do Planalto foi recebido no aeroporto de Aracaju por apoiadores.



Sem máscara, equipamento individual obrigatório em Sergipe para prevenção à covid-19, Bolsonaro cumprimentou simpatizantes, tirou fotos e colocou chapéu de cangaceiro, assim como fez em viagens anteriores para a região.



Pesquisa do Datafolha divulgada na semana passada mostrou aumento de popularidade e queda da rejeição a Bolsonaro no Nordeste.



A investida do presidente da República na região ocorre após a distribuição do auxílio emergencial a trabalhadores informais e enquanto vem ocorrendo articulação do Palácio do Planalto para realizar obras fora do teto de gastos.