A comunidade LGBTQIA e a fome

População LGBTQIA, em especial pessoas trans e travestis, sofrem com insegurança alimentar no Brasil

Só para você ter uma ideia, segundo dados preliminares coletados no estudo piloto "Insegurança Alimentar na comunidade transgênero brasileira", liderado pelo Sávio Gomes, mestre e doutorando em saúde coletiva e pesquisador do LabNutrir/UFRN (Laboratório Horta Comunitária Nutrir da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), com apoio da Aliança Nacional LGBTI+, foi encontrada uma frequência de insegurança alimentar de 68,8% entre 112 pessoas transgênero, recrutadas em todas as regiões brasileiras. Dessas pessoas, 20,2% estavam em situação de insegurança alimentar grave.