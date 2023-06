Mostra de decoração "Modernos Eternos BH" abre a edição 2023

699

(foto: Modernos Eternos/Divulgação)

Abre neste domingo (18/6), apenas para convidados, a mostra de decoração “Modernos Eternos BH”. A estreia para o público será na terça-feira, 20, abrangendo vários equipamentos do Circuito Liberdade. Além do Prédio Verde, onde fica a mostra principal, a Casa Fiat de Cultura contará com uma exposição e uma operação gastronômica e o Museu MM Gerdau receberá duas exposições. Uma delas é a “Minas, paisagem revelada”, que reunirá obras selecionadas de 24 artistas brasileiros, agrupadas pelo tema “Paisage” e subdivididas em dois grupos, “Cidades e Monumentos Históricos” e “Representação da Natureza”. A 8ª edição da “Modernos Eternos BH” poderá ser visitada até o dia 30. Abre neste domingo (18/6), apenas para convidados, a mostra de decoração “Modernos Eternos BH”. A estreia para o público será na terça-feira, 20, abrangendo vários equipamentos do Circuito Liberdade. Além do Prédio Verde, onde fica a mostra principal, a Casa Fiat de Cultura contará com uma exposição e uma operação gastronômica e o Museu MM Gerdau receberá duas exposições. Uma delas é a “Minas, paisagem revelada”, que reunirá obras selecionadas de 24 artistas brasileiros, agrupadas pelo tema “Paisage” e subdivididas em dois grupos, “Cidades e Monumentos Históricos” e “Representação da Natureza”. A 8ª edição da “Modernos Eternos BH” poderá ser visitada até o dia 30.

***

Haverá palestras com participação de servidores do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), que ocupa o prédio onde está a mostra principal. A ideia é destacar as ações desenvolvidas ao longo de mais 50 anos de atuação da instituição, que está há 25 anos naquele prédio, construído em 1897.



Clarissa Vaz, Márcio e Flávia Lanna, Denise Magalhães e Mariana Laender (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press)

Cláudia Travesso, Tânia Salvador, Michela Marchi e Maria Eugênia Couri (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press)



FESTA DE

Santo Antônio





LEIA MAIS 04:00 - 17/06/2023 Pesquisa aponta novidades sobre as causas da osteoartrite

04:00 - 16/06/2023 Moda Show Minas renova sua aposta no segmento fashion infantojuvenil

04:00 - 15/06/2023 Rins e coração são verdadeiros parceiros dentro do nosso organismo A dinâmica Denise Magalhães fez, na última terça-feira, a Festa de Santo Antônio de que tanto gosta, retomando a tradição que ficou interrompida por anos. Ela foi procurada, há 15 dias, pela diretoria da Creche Recanto do Menor – Tânia Salvador, Maria Eugênia Couri e Cláudia Travesso – e por Clarissa Vaz (leia-se Marias Bonitas de Lourdes) para estudar a possibilidade de venderem o livro de receitas do grupo Marias Bonitas com arrecadação para a creche. Na mesma hora, Denise decidiu fazer a festa, tudo em apenas 15 dias. Os ingressos acabaram logo. A mesa de doces típicos foi assinada por Mariana Laender. Vários caldos foram vendidos. Houve música ao vivo, apresentação de quadrilha e bate-papo animado desde as 17h. A loja ficou cheia até altas horas. Além da venda dos ingressos, a arrecadação contou com a venda do livro e com o PIX elegante. Foi tudo tão lindo e tão gostoso que podem repetir.





RELEMBRANDO

Roberto Drummond





Um grupo de amigos de Roberto Drummond - o escritor mineiro autor de “Hilda Furacão” - fará homenagem à sua memória no próximo domingo, 25, a partir das 10h, no quarteirão fechado da Savassi, na Rua Antônio de Albuquerque, em frente aos bares. Companheiros de Roberto contarão histórias sobre o jornalista - entre eles, o ex-jogador Reinaldo. Na homenagem, será revelada outra faceta de Drummond: a de letrista. Vários compositores cantarão músicas que tiveram a letra escrita por Roberto, o que foi surpresa para muitas pessoas.

CIRCUITO

Elegante





Será nesta terça-feira, 20, às 18h, o lançamento da terceira edição da revista Circuito Elegante, publicação editada por Priscila Bentes com objetivo de valorizar o mercado de luxo nacional, que reúne time de especialistas em hospitalidade e turismo sustentável. O evento será no Grande Hotel Ronaldo Fraga. A nova edição selecionou algumas atrações mineiras, como exposições recém-inauguradas no Inhotim, em um movimento de valorização da arte negra brasileira que o instituto vem realizando. A revista traz ainda Marcelo Cohen na seção “Inspiração”. O mineiro, que figura nas listas de empresários mais bem-sucedidos do país, conta sua história profissional como CEO da Befly, holding que agrega grandes marcas do turismo nacional. No Aglomerado da Serra, os irmãos Santana criaram o primeiro ateliê escola de cerâmica estruturado dentro de uma favela na América Latina – tema de outra reportagem. Fornecem peças para grandes restaurantes em todo o país. E há muito mais sobre as nossas Minas Gerais.





CONCERTO

na Suíça





A decoradora Maria Ignez Coutinho e toda a família estiveram na Suíça para prestigiar a formatura do neto Mateus Fonseca, filho de Ana Paula e Rui Fonseca, na Haute École de Musique, em Lausanne. Em 2020, ele foi aprovado para o curso de bacharelado em piano na classe do pianista Ricardo Castro, maestro e idealizador do projeto Neojiba, na Bahia. O concerto de encerramento do bachelor foi no Conservatório de Fribourg. Mateus interpretou peças de Bach, Beethoven, Chopin, Aguiar e Santoro. Depois, a família seguiu em caravana de 16 pessoas para um tour pela Europa. Voltam esta semana.

TEATRO

25 anos





A dupla Ilvio Amaral e Maurício Canguçu marcou para o dia 30 de julho, às 19h, no Grande Teatro Palácio das Artes, apresentação especial da peça “Acredite, um espírito baixou em mim”, para comemorar os 25 anos em que o espetáculo está em cartaz. Mais de três milhões de pessoas já assistiram à comédia, que se tornou fenômeno nacional.





ARTE

sul-africana





A Mitre Galeria, em parceria com a Goodman Gallery, hospeda “Casa/iKhaya Lami”, de Jabulani Dhlamini. A primeira exposição do artista no Brasil traz uma seleção de imagens da África do Sul e obras inéditas produzidas no Brasil. A mostra examina criticamente as origens históricas e as implicações duradouras dos municípios na África do Sul e favelas no Brasil como construções coloniais, com foco em seu surgimento durante a era do colonialismo europeu. Jabulani esteve no Brasil a convite do artista mineiro Paulo Nazareth e, durante sua passagem por Belo Horizonte, passou seu tempo no Bairro Palmital, de onde saíram as novas obras. Visitação até 1º de julho, de terça a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 16h.

GASTONOMIA

novo cardápio





O bar Ofélia acaba de ganhar um reforço de peso. O chef Kiki Ferrari está reformulando o cardápio da casa, que entra em vigor no próximo mês. Algumas das novidades já estão sendo degustadas e recebendo elogios.





DUO DE TENORES

no Jardim Musical





O Jardim Musical recebe o Duo Serenata, formado pelos tenores Tatá Sympa (Brasil) e Néstor Gurry (Cuba). O show “Serenata de Afetos” será no dia 6 de julho, quinta-feira, às 20h, na Casa Belloni. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla.

LANÇAMENTO

de livros





As escritoras cariocas Kika Gama Lobo e Elisa Mendes estarão em Belo Horizonte amanhã, segunda-feira, para o lançamento conjunto dos livros “Kikando na maturidade, uma senhora mudança” e “Cozinhar é amar”, na Livraria Leitura do BH Shopping. Kika, jornalista e influencer da maturidade, aborda a idade madura a partir de um tsunami pessoal envolvendo a superação de um câncer, o fim do casamento de 24 anos e a luta para criar duas filhas adolescentes, entre outros temas ligados às mulheres. Elisa produziu 100% do seu livro organizando receitas e preparos especiais. Bate-papo e coquetel estão na programação.





NOVA LOJA

Inauguração





Érika dos Mares Guia esteve em Belo Horizonte, na semana passada, para inaugurar a CJ Mares. A exemplo da loja de São Paulo, é uma sociedade com a marca JHSF.





EXPOSIÇÃO

em Nova York





A marca brasileira PatBo teve um de seus vestidos selecionados para a nova exposição do Fashion Institute of Technology, uma das faculdades mais renomadas de moda, em Nova York. A peça em exposição é um vestido bordado com pétalas em 3D, feitas à mão usando técnicas de alta-costura para criar flores. Foi exibida em desfile no São Paulo Fashion Week, em 2015. Batizada de “¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today”‘’, a exposição apresenta designers latino-americanos e descendentes da cultura que residem nos Estados Unidos e Europa. Com mais de 60 objetos, a mostra apresenta diferentes visões e estilos.

UNIVERSO

Fashion





A segunda edição do Universo Fashion, evento que se propõe a discutir a moda para além dos tecidos, cores e matérias-primas que circulam pelas fashion weeks, acontece até o dia 29, no Museu da Moda de Belo Horizonte (Mumo) e na UNA - Câmpus Liberdade. O evento é aberto ao público e interessados podem se inscrever pelo site www.sympla.com.br/universofashionbh . Com curadoria do designer Rodrigo Cezário e do curador de arte, moda e cultura Aldo Clécius, a programação reúne especialistas do mercado em talks e workshops que propõem pensar a moda como fenômeno sociocultural. No dia 20, acontece a talk “A nova era da moda e seus desafios”. O tema “Afinal, moda é cultura?” será tratado no dia 21 e “Biodiversidade e inovação em materiais têxteis” no dia 22. Os talks ocorrerão no Mumo sempre às 19h. A programação segue com o workshop ”Reroupa: upcycling, desconstrução e recriação”, ministrado pela performer, cantora, designer e figurinista Silma Dornas, nos dias 20 e 22. E nos dias 27 e 29, o designer e curador Rodrigo Cezário fala sobre “Design e economia circular”. Os workshops acontecem sempre das 14h às 18h, na UNA – Câmpus Liberdade.





CONCERTO

na Praça do Papa





A Praça do Papa será palco de mais um concerto da série “Filarmônica na praça”, em 25 de junho, às 11h. A Filarmônica de Minas Gerais se apresentará ao ar livre e de graça, sob a batuta do regente associado José Soares, interpretando clássicos do universo sinfônico brasileiro e internacional. Esta edição do concerto é oferecida pelo Grupo Patrimar – construtora e incorporadora mineira que completa 60 anos em 2023.





OPERA

barroca





A Academia de Ópera Virtuosi apresentará a ópera barroca “Vênus e Adônis” em 16 de julho, domingo, no Cine Theatro Brasil. Composta pelo inglês John Blow em 1683, é considerada a primeira ópera escrita na Inglaterra e narra a trágica história de amor entre Vênus, a deusa do amor da Grécia Antiga, e Adônis, um belo e jovem mortal. A montagem em três atos terá a presença de seis solistas, coro, orquestra e corpo de baile. A direção artística é de Diego D’Almeida, professor doutor de canto lírico da Escola de Música da UEMG.

POR AÍ...





Os restaurantes da chef Bruna Martins entraram, definitivamente, para o circuito dos eventos bacanas da cidade. A mais recente anotação em seu menu, digo, na agenda do Birosca e do Florestal, foi o jantar do grupo Bomtempo, depois do workshop sobre cozinhas inteligentes que a Sumisura Casa lançou durante a semana.





O CCBB abriu expô homenageando o artista Cândido Portinari, com tudo a que as atuais exposições têm direito. Isto é: imersão, joguinhos e por aí afora. A cereja do bolo são obras inéditas (ainda não expostas publicamente) e com temática quase desconhecida do grande público. Vale a visita.





O Expominas recebe mais uma edição do Professional Fair, maior feira de beleza do país, entre os dias 2 e 4 de julho. O setor vem crescendo a cada ano e, atualmente, possui quase 500 mil profissionais em plena atuação. Mais do que embelezar e mais do que modismo, a atividade promove a autoestima. Novidade: os produtos para estética masculina triplicaram nos últimos anos.





A semana foi marcada pela autorização de aumento para os planos de saúde - algo perto de 10%. Um susto e tanto. O pior é que algumas operadoras querem aumento de 15%. Dizem que é a margem com lucro garantido para elas. A fuga de associados já é imensa. Resumo da ópera: a

quebradeira geral no setor será inevitável.