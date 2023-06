Moda Show Minas renova sua aposta no segmento fashion infantojuvenil

699

Música e moda infantojuvenil se destacam no evento que será realizado em BH, neste fim de semana (foto: Reprodução)

Crianças e adolescentes exibindo suas vozes no palco e a moda infantojuvenil desfilando na passarela. Esta é a fórmula de sucesso do Moda Show Minas, que chega à nona edição. O tradicional evento, já consolidado no calendário fashion de Belo Horizonte, volta a ocorrer presencialmente neste sábado (17/6) e domingo (18/6), no salão Espelho D'Água do Iate Tênis Clube, com patrocínio da prefeitura da capital por meio da Belotur.









O Moda Show contará com a participação de ex-integrantes do programa “The voice Brasil”, como Polly Angel, Júlia Almeida e Gui Mendes. Vários cantores mirins farão shows ao vivo. Também vão se apresentar Júlia Coelho, Júlia Rocha, Elis Cristine e Banda Infantil Vibrato.





Está prevista a participação de cerca de 30 marcas e 50 lojas de Belo Horizonte, interior e outros estados, além da presença de confeccionistas e lojistas de todo o Brasil. A exemplo das edições anteriores, isso contribui para estimular compras, com repercussão na economia local.





No interior de Minas Gerais se concentra a maioria das empresas dedicadas ao segmento. São grupos potentes conectados com todos os estágios do crescimento e interesse das crianças. As coleções vão da linha bebê à linha teenager, com ampla pesquisa de moda e tendências.





A realização do evento no Iate Tênis Clube, edificação do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, faz parte da estratégia de colocar em evidência um dos principais pontos turísticos da capital, apresentando-o a visitantes e convidados do Moda Show.





Ao mesmo tempo, essa escolha se alia à filosofia da política cultural da capital mineira de descentralizar o fluxo da região Centro-Sul, com a consequente movimentação do comércio e da rede hoteleira da região da Pampulha.





Também faz parte da programação um walking tour pela região, organizado por agência parceira da Top Agency. Vídeos turísticos sobre as atrações de Beagá serão exibidos durante o evento.





Comandado por Taciana Teodora, empresária com larga experiência no segmento infantojuvenil, o Moda Show mantém em sua plataforma ações relacionadas à sustentabilidade, responsabilidade social, cidadania e inclusão, oferecendo ainda lazer e entretenimento.





O acesso ao Moda Show se dá por meio da aquisição do convite social no valor de R$ 30. A entidade beneficiada nesta edição será o Hospital da Baleia, por meio da doação de um litro de leite longa vida por parte dos convidados.





O Instituto Mano Down, instituição sem fins lucrativos voltada para inclusão e autonomia de pessoas com Síndrome de Down, marcará presença na passarela.





Para completar, o Moda Show terá área de alimentação com várias opções baseadas na culinária mineira, além de oficinas com o emprego de materiais recicláveis.

MODA SHOW MINAS

Sábado e domingo (17 e 18/6), das 10h às 22h, no Iate Tênis Clube (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1.650, Pampulha). Convite social: R$ 30.