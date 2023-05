Cedro Textil inova com a Coleção Origem, dedicada ao jeans

699

Cedro Textil aposta no jeans confortável e inspirado no minimalismo (foto: Cedro Textil/reprodução)



Todo mundo tem um jeans no armário. Talvez essa seja a única generalização possível quando o assunto é moda e forma de se vestir. Presente no dia a dia de mulheres, homens e até mesmo crianças ao redor do mundo, o jeans permanece essencial e atual, mantendo como principais características a atemporalidade e a facilidade de se adaptar aos diversos cenários de comportamento e consumo.









A Cedro exibiu seis novos lançamentos, sendo cinco produtos da linha denim e um da linha colours. As novidades são o Leminsk Power, Kali, Pascal e Malti, além de dois tecidos que trazem melhorias dos artigos Carter e Lito: o Carter Plus e o Lito Plus.





A coleção Origem inova com produtos que apresentam larguras maiores e garantem melhor rendimento às confecções, além de serem versáteis e resistentes às variadas possibilidades de tingimentos e aplicações.





“Os lançamentos atendem sob medida às demandas do mercado, proporcionando ótimo resultado qualitativo e quantitativo para modelagens infantis, femininas e masculinas, dos tamanhos regulares ao plus size”, explica Joanna Carrara, gerente de marketing e produto da Cedro Textil.





Segundo Eduardo Paixão, gerente de estilo da Cedro, a coleção Origem buscou seu direcionamento inicial na observação das questões atuais da moda. Para ele, no contexto mundial, tanto os grandes como os pequenos criadores de tendência estão, a cada dia, mais especializados e oferecem quantidade enorme de opções de produtos, fazendo com que estejamos inseridos em bolhas de consumo e comportamento.





A partir dessa constatação, a proposta foi trilhar o caminho inverso e buscar elementos que remetessem ao que é essencial, como é o caso do jeans. O resultado é um compilado histórico e coringa de possibilidades.

“A Coleção Origem tem como base o original, no sentido de começo. Criamos peças confortáveis e inspiradas em outras coleções com o objetivo de ressaltar o minimalismo, como as calças estilo marinheiro dos anos 50 e o jeans com ajuste traseiro. Revisitamos o estilo clean e básico dos anos 80 e criamos peças inspiradas nos clássicos, como a calça five pockets e a modelagem sexy do jeans skinny, o preferido da mulher brasileira. A coleção traz também jaquetas e um quimono confeccionados a partir dos produtos denim desenvolvidos pela Cedro. Criamos peças básicas, que se adaptam a todos os estilos”, afirma Eduardo.





A Cedro Textil também preparou duas coleções cápsula que serão expostas em uma seção especial do lounge, para inspirar seus clientes com novas técnicas de aplicações do denim. Desta vez, foram convidados a mineira Bia Pereira e outros seis estilistas de diferentes regiões do Brasil para criar looks exclusivos com os produtos Cedro.





Bia, proprietária da Refeito, propõe cinco criações repaginadas a partir de peças usadas no estilo upcycling, que mostra como moda e sustentabilidade andam lado a lado. Já a coleção cápsula Estilistas do Brasil destaca as diferentes culturas do nosso país, com formas manuais e artesanais distintas de beneficiamento do denim, trazendo características regionais em aplicações e modelagens exclusivas de cada estilista participante.