Lista de enxoval deve considerar a grana e o espaço para acomodação

699

Bordados à mão valorizam o enxoval (foto: Felipe Mattos/divulgação )



Sou de um tempo em que moça que queria se casar e estava noiva tinha dois caminhos a seguir. Se tinha dinheiro, encomendava o enxoval a bordadeiras variadas. Quem não tinha, assumia o trabalho. Se sabia bordar, tudo bem. Bordava as peças principais ou fazia bainhas e distribuía o que podia entre seus amigos. Sou de um tempo em que moça que queria se casar e estava noiva tinha dois caminhos a seguir. Se tinha dinheiro, encomendava o enxoval a bordadeiras variadas. Quem não tinha, assumia o trabalho. Se sabia bordar, tudo bem. Bordava as peças principais ou fazia bainhas e distribuía o que podia entre seus amigos.









Recebi dicas de como compor o enxoval enviadas pela Camesa, marca especializada no setor. Para mim, ela listou quantidades menores, mas a facilidade está na oferta de tamanhos variados. Vamos lá:





Jogos de lençóis

Esse item só deve ser adquirido após a definição do tamanho da cama do casal. “No mercado, temos quatro tamanhos padrão: casal padrão, queen, king e super king”, informa a empresa. “A quantidade de fios é o que predomina na maciez do jogo de cama, podendo implicar na qualidade do produto e sua durabilidade. Podem ser encontradas opções de 150, 180, 200 e 1 mil fios. O ideal é ter, no mínimo, três jogos de lençol completos, com duas fronhas e dois lençóis cada.”





É preciso levar em consideração se haverá local para guardar os produtos, assim como colchas, mantas e edredons.





“Uma forma de saber o número ideal de jogos de lençóis é considerar que você tenha pelo menos uma peça por usuário em uso, uma lavando e outra guardada. Nessa lógica, para um casal seriam necessários três jogos de cama, no mínimo. Já para casais com apartamentos pequenos ou com pouco espaço, o ideal é ter uma opção de cada”, indica a empresa.





Travesseiros

Devem ser comprados conforme a posição em que o usuário prefere dormir. A cama com quatro travesseiros fica linda, mas pode não ser tão funcional no dia a dia. O casal utiliza dois travesseiros, invista nessa quantidade. É imprescindível ter protetores, garantindo que o item fique higienizado e livre da proliferação de micro-organismos como ácaros, fungos e bactérias.





Toalhas de banho

Deve-se ter em mente a durabilidade das peças. Geralmente, toalhas mais espessas e com qualidade superior são mais caras, mas têm maior durabilidade. A quantidade mais indicada é de no mínimo três jogos, que incluam duas toalhas de rosto e duas de banho. Para quem está acostumado a ter sua própria toalha, o melhor é identificá-la para não misturar.





Toalhas de mesa

O legal é ter uma do tamanho da mesa. Para o dia a dia ou encontros informais, os jogos americanos são ideais, comprados dois a dois, combinando no mínimo seis jogos.





Itens para banheiro

O tapete deve permanecer no banheiro em tempo integral. Deve ser deixado próximo à pia ou ao chuveiro, fazendo com que absorva eventuais gotas de água. Além disso, pode ser utilizado para dar um charme à decoração do cômodo.





Panos de copa

Com a função de secar as mãos enquanto se está cozinhando ou após lavar alguma louça, eles também podem compor a decoração da cozinha. Sete é uma boa quantidade para a lista. Dessa forma, a peça não fica muito molhada e mantém a higiene.