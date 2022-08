O cirurgião plástico Josué Montedonio comenta sobre o que é verdade e o que é mentira sobre o procedimento que virou febre nos últimos meses.

Nos últimos anos, as vaidosas de plantão têm postado em suas redes sociais alguns dos procedimentos a que se submeteram, e entre eles a lipo lad ou lipoHd, que nada mais é do que uma variação da lipoaspiração, retirando a gordura de locais estratégicos, ajudando a criar uma impressão definida e esculpida dos grupos musculares, levando a uma melhora da definição corporal. É um procedimento estético que visa à eliminação de gorduras superficiais e alta definição do corpo, ou seja, deixa a musculatura de uma determinada parte do corpo mais evidente e pode ser feita no abdômen, bumbum, braços e nas costas.

Já fiz duas lipos, ambas há mais de 20 anos. A primeira foi grande, costas, braços, abdome, joelho e culote. A segunda foi nas coxas. Fiz com uma nova técnica recém-lançada na época, que tirava a gordura superficial, depois retirava a gordura profunda, que era reinjetada dando formato ao corpo. Algumas celulites era retiradas por compressão pelo médico, antes de reinjetar a gordura profunda. Pelo menos foi assim que o médico me explicou. Deu mau. Uma perna foi sucesso, a outra teve uma necrose, que me levou seis meses de tratamento para evitar um enxerto.

Primeiro, tentamos levar irrigação para o local, sem êxito. Comprovada a necrose, passamos para o tratamento, que foi lento. A cada seis dias, retirava os pontos e fazia novos, assim não ficava a cicatriz dos pontos e a pele ia nascendo lentamente. Fiquei com uma cicatriz grande e, com frequência, o médico entrava em contato para uma cirurgia reparadora. Como disse um cirurgião meu amigo: “Merda quanto mais mexe mais fede”. Decidi largar pra lá.

Essa “nova” técnica foi abolida na época por causa do grande número de incidência de problemas. Quando li a descrição da lipo lad me lembrei imediatamente da técnica e pelo que passei. Parece ser na mesma linha, porém mais aprimorada, e pelas indicações citadas acima, não é usada nas pernas.

Pelo sim e pelo não, vamos aos esclarecimentos feitos pelo cirurgião plástico Josué Montedonio, que aponta mitos e verdades sobre a queridinha do momento:





1. Lipo lad cria músculo. Mito – A lipo lad não cria músculo, evidencia uma musculatura já existente. Por essa razão, é indicada para pacientes que já tenham uma vida ativa e boa definição muscular, mas que ainda não alcançaram o resultado desejado, mesmo com dieta e exercícios.





2. Serve para emagrecer. Mito – É retirada gordura localizada de uma determinada região, objetivando a melhora do contorno corporal, e não a perda de peso.





3. Trata a flacidez. Mito – A retirada do excesso de gordura pode evoluir com flacidez de pele. Hoje, existem aparelhos que ajudam na retração de pele, mas, quando há muita flacidez, somente a remoção do excesso solucionará a questão.





4. Não é indicada para todos. Verdade –

É indicada para quem tem vida ativa fisicamente, uma dieta equilibrada e esteja próximo do seu peso ideal. Para fazer qualquer procedimento estético, é preciso ter em mente que o resultado depende também da dedicação do paciente no pós-operatório, mantendo bons hábitos de vida para que possamos ter o melhor resultado, de acordo com seu caso, recomenda o cirurgião plástico.





Isabela Teixeira da Costa/Interina