Consumo do fruto de açaí diretamente da árvore deve ser evitado, pois há o risco de se contrair mal de Chagas (foto: Tarso Sarraf/AFP)



04:00 - 23/08/2022 Garganta seca? Cuidado com o gargarejo com álcool e vinagre Há alguns anos que o açaí se tornou a fruta do momento no país e isso tem se espalhado mundo afora. Quem gosta, ama e consome com frequência, e quem não gosta, na verdade odeia, por causa do sabor terroso. Em Belo Horizonte, houve uma profusão de lanchonetes vendendo o produto nas mais diversas formas e com uma diversidade de acompanhamentos, e deve ser assim em todas as cidades brasileiras. É considerado um superalimento por ser grande fonte calórica, rica em antioxidantes e nutrientes, com poder anti-inflamatório.





Mas fica uma pergunta: o açaí só faz bem para a saúde?.





A maioria das pessoas já conhece as qualidades do fruto, que é rico em vitaminas do complexo B (B1 e B2), C, E, cálcio, fósforo e ferro, além de conter uma excelente fonte de fibras, carboidratos, lipídios e proteínas. Vamos às vantagens: previne contra o envelhecimento precoce, fortalece o sistema imune, melhora a saúde do coração, melhora o funcionamento do intestino, protege contra alguns tipos de câncer, fornece energia para o corpo, reduz a inflamação e melhora o fígado gordo, combate a anemia, protege contra o enfisema pulmonar e evita doenças neurodegenerativas.





Porém, não existe nada tão mágico assim que só tenha qualidades; provavelmente, só a água não tem nenhuma contraindicação, e tomá-la em excesso faz bem para a saúde. Por isso, vamos fazer os alertas sobre o açaí para os apaixonados, desavisados.





Como todos os demais tipos de alimentos, exagerar no consumo da fruta, seja na forma in natura, em sucos ou em pasta (na tigela), pode trazer alguns danos à saúde. Afinal, “tudo em excesso faz mal”, e o mesmo vale para o açaí, mesmo sendo tão benéfico à saúde.





Por ser extremamente saboroso, muitas pessoas tendem a consumi-lo bem mais do que deveriam para obter os seus efeitos positivos no organismo. Para evitar que isso aconteça, você vai conhecer nos próximos parágrafos quais são os principais malefícios do açaí quando é consumido em quantidades exageradas.





O consumo do açaí diretamente da árvore deve ser evitado, pois há o risco de contrair doenças, como o mal de Chagas. Outros problemas são: ganho de peso – o consumo exagerado pode causar o chamado efeito “rebote” e, em vez de emagrecer, engordar, principalmente quando mistura outros ingredientes calóricos; em excesso, pode causar diabetes por causa dos carboidratos presentes em sua composição.





Para evitar o consumo excessivo do açaí, a dica é ficar de olho na quantidade diária recomendada por nutricionistas e especialistas para não reverter os benefícios dessa poderosa frutinha. Sendo assim, a recomendação é para que se consuma, em média, 6% do consumo diário de calorias, no caso da sua versão in natura. Isso equivale a um pote/tigela por dia, com 100 a 200 gramas, para quem toma açaí em pasta (na tigela), de três a quatro vezes na semana. Além disso, esse pote/tigela deverá substituir uma refeição do dia.





Por outro lado, vale ressaltar que somente um nutricionista poderá recomendar a quantidade certa para uma dieta, geralmente com base no seu modo vida, peso, altura, estilo de vida, objetivo, etc.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)