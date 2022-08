Confira algumas novidades que ajudam a manter a pele do rosto enrijecida

Tratamentos estéticos não invasivos melhoram a saúde do tecido cutâneo e trazem excelentes resultados preventivos (foto: Spa Premier/Divulgação)

Novas técnicas produzem resultados mais naturais contra a flacidez da pele. O tempo é um vilão, principalmente para as mulheres. À medida que envelhecemos, o rosto sofre alterações em várias estruturas da face. Segundo a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, a queixa mais comum foca em apenas uma estrutura, geralmente a pele, que pode estar flácida ou com rugas.





1. Morpheus 8 para estimular colágeno em casos mais leves

segundo a dermatologista Paola Pomerantzeff, trata-se um aparelho de radiofrequência microagulhada, ou seja, o equipamento tem uma ponteira com microagulhas que vão penetrar profundamente na pele, e cada uma emite radiofrequência para aquecer as camadas do tecido cutâneo, estimulando a produção de colágeno e elastina e firmando a pele. O procedimento é rápido, mas bastante doído e precisa aplicar anestesia para minimizar bastante a dor. Os resultados não são imediatos e são necessárias de duas a três sessões, mas esse número pode variar caso a caso. Como o procedimento age estimulando colágeno, uma das melhores indicações é o tratamento de flacidez com rugas e linhas em diversas regiões, incluindo colo, pescoço, face e ao redor da boca e dos olhos.

2. Atria para casos moderados de flacidez

em termos de novidades não-invasivas, o maior avanço é a tecnologia Atria, a quarta geração de ultrassom micro e macrofocado que tem novo formato de entrega, com a coagulação radial intermitente, possibilitando tratamentos mais rápidos de rejuvenescimento facial (rugas, flacidez e até poros), com a máxima eficiência ao promover efeito térmico e muito menos dor. De acordo com o dermatologista Abdo Salomão Jr., o procedimento age em profundidades diferentes, inclusive no músculo. Possui duas ponteiras que, juntas, enviam estímulos diferentes.

3. Deep Plane Facelift para casos avançados

em caso de indicação cirúrgica, o grande avanço em lifting facial é o Deep Plane Facelift, que reposiciona até os músculos da face. O lifting inicialmente tratava apenas a camada de pele do rosto, esticando-a e retirando seu excesso. O Deep Plane se diferencia pela forma com que se trata o sistema músculo aponeurótico superficial, de maneira mais profunda e fazendo um reposicionamento melhor da anatomia. A técnica permite um rejuvenescimento grande e natural para o rosto, pois trata de forma pontual todas as suas camadas que apresentam envelhecimento.

4. Apostar em tratamentos de Well-Agin como manutenção dos resultados

estratégia importante para promover rejuvenescimento calmo e não agressivo através do cuidado com a saúde da pele. A hidrodermoabrasão é uma grande aliada no combate aos sinais do envelhecimento. Desobstrui poros e melhora da hidratação e vascularização da pele, o que aumenta a penetração e, consequentemente, eficácia dos cosméticos utilizados diariamente na rotina skincare. Tudo isso se traduz em uma pele mais saudável, exuberante e jovem, com menos linhas e manchas. É um procedimento indolor e completamente não invasivo que melhora a saúde do tecido cutâneo e traz excelentes resultados preventivos.





