O plissado nunca mais foi o mesmo depois de Issey Miyake

Vestido "Pleats please", da coleção prêt-à-porter de Issey Miyake para o outono-inverno de 1995 (foto: Patrick Kovarik/AFP)





O mundo perdeu mais um gigante da moda. O estilista japonês Issey Miyake morreu aos 84 anos, vítima de câncer no fígado. Ele foi responsável por unir o Oriente ao Ocidente. Ficou famoso por seus modelos plissados e atemporais, que não amassam, e pelo suéter de gola alta usado por Steve Jobs.













Criação de Issey Miyake para a primavera-verão de 2023, exibida na Paris Fashion Week (foto: ulien de Rosa/AFP)

O estilista nasceu em 22 de abril de 1938, em Hiroshima. A bomba lançada sobre a cidade em 1945 o deixou com dificuldade de caminhar, mas nunca mencionou sua infância para não ser conhecido pelo acidente. Em 2009, escreveu sobre a experiência em um editorial de apoio ao desarmamento nuclear, publicado no New York Times.





Ele queria ser dançarino e atleta, mas quando viu as revistas de moda da irmã, apaixonou-se e mudou o rumo de sua história. Estudou design gráfico na Tama Art University, em Tóquio, e em 1965 foi para Paris, onde estudou na École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, centro renomado de alfaiataria. Trabalhou para Guy Laroche e Hubert de Givenchy, dois ícones da alta-costura, antes de se mudar para Nova York para ajudar Geoffrey Beene.









Desfile da coleção feminina outono-inverno 2020-2021, em Paris (foto: François Guillot/AFP)

Ao voltar para Tóquio em 1970, fundou o Miyake Design Studio, de moda feminina. Seus primeiros desenhos misturavam com maestria Oriente e Ocidente, usando técnicas japonesas de bordado e desenhos de tatuagem. Foi na década de 1980 que ele começou a desenvolver um novo tecido, capaz de se expandir verticalmente com centenas de pequenas dobras, inspirado nos vestidos de seda plissados Delphos, desenhados por Henriette Negrin e seu marido, Mariano Fortuny, no início do século 20.





O estilista japonês levou essa ideia um passo adiante, misturando técnicas tradicionais e recém-desenvolvidas para criar roupas plissadas permanentes que eram ao mesmo tempo vanguardistas, confortáveis, arquitetônicas e naturais.





Inovador e dono de criatividade majestosa, Issey Miyake sempre surpreendia com suas invenções. Em 2007, lançou o Reality Lab para explorar materiais duráveis e ambientalmente sustentáveis. Recebeu vários prêmios por seu trabalho como designer de moda e também como artista.





Em 2005, Miyake ganhou o Praemium Imperiale de Escultura; em 2006, o Prêmio de Artes e Filosofia de Kyoto; em 2010, recebeu a Ordem de Cultura do Japão. Em 2014, conquistou o 23º Prêmio Compasso d'Oro ADI, com a família de luminárias IN-EI Issey Miyake, Artemide.





Isabela Teixeira da Costa/Interina