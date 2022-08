Nosso envelhecimento começa a partir dos 30 anos. Ouvir isso assusta, mas infelizmente é quando a produção de colágeno começa a diminuir e a pele perde firmeza, caso não adotemos as medidas necessárias. Consultamos alguns médicos para saber quais são os principais erros de quem tenta tratar a pele por conta própria, em casa.





“O mais importante é a frequência de realizar o mínimo”, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff.

O segundo erro é apostar no skincare básico. Existem ativos que são verdadeiros clássicos da dermatologia, mas hoje há tanta inovação no mercado que chega a ser pecado apostar em hidratante básico de glicerina e/ou pantenol.

Nada contra eles, mas os avanços do setor oferecem produtos mais específicos para cada tipo de pele, trazendo benefícios como o tratamento de manchas, rejuvenescimento, controle da oleosidade, melhora da textura e renovação celular. Cabe ao dermatologista indicar o melhor produto para você.





Terceiro erro: não usar creme específico para área dos olhos. Se o seu skincare é altamente sofisticado, conta com peptídeos, ácido hialurônico e até probióticos. Você faz boas escolhas, mas elas podem ir pelos ares se você esquecer o creme para a área dos olhos.

A doutora Paola explica que a pele ao redor dos olhos é a mais fina do corpo, o que a torna muito mais sensível e suscetível a danos. Além disso, piscamos milhares de vezes ao dia, movimento constante que gera os primeiros sinais de envelhecimento. É daí que surgem as indesejáveis ruguinhas pé-de-galinha.

Quarto erro: acreditar que o skincare é tudo. Rugas mais profundas e pronunciadas devem ser tratadas no consultório médico. Mesmo quando elas ainda não surgiram, existem procedimentos capazes de prevenir sinais de envelhecimento. De hidrodermoabrasão a procedimentos injetáveis, passando por lasers e ultrassom, há muitas opções terapêuticas.

Indicado para todos, o hydrafacial é um procedimento de well-aging baseado no conceito de beauty-health. A dermatologista Mônica Aribi explica que o procedimento não dói e tem zero downtime (tempo de recuperação), sendo possível fazê-lo e voltar ao trabalho no mesmo dia.

“Para as rugas indesejadas, há a toxina botulínica ou mesmo o skinbooster, além das tecnologias. O melhor tratamento para as rugas dinâmicas, que são as rugas de expressão, continua sendo e provavelmente sempre será a toxina botulínica. A aplicação é extremamente rápida.



Outra alternativa para prevenção a longo prazo seria o skinbooster, hidratante injetável que estimula o colágeno e melhora as linhas sem paralisar a musculatura, diferentemente da toxina botulínica”, explica. No caso das tecnologias, Atria é uma opção não invasiva de ultrassom microfocado.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)