Conheça a medicina do estilo de vida

Ontem foi celebrado o Dia Nacional da Saúde, data criada para reforçar a importância da saúde para melhorar a qualidade de vida, o que não quer dizer apenas estar livre de doenças, mas também realizar hábitos saudáveis que vão contribuir para o bom funcionamento de todo o organismo.





Este é um alerta importante, porque, segundo estudos e pesquisas, só adquirimos hábitos até os 40 anos, depois disso, é uma luta constante. Ao contrário do que muitos pensam, o conceito de saúde não significa apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Na verdade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”.Ou seja, o conceito de saúde está relacionado a um estilo de vida saudável, afinal, nossos hábitos diários possuem um grande impacto em nosso organismo. Não é à toa que as doenças decorrentes do estilo de vida, como obesidade, diabetes, hipertensão e até câncer, aparecem entre as principais causas de morte em todo mundo.Essa nova forma de ver a saúde trouxe uma nova tendência da área médica que vê o paciente de uma maneira diferente: a medicina do estilo de vida, que tem como finalidade cuidar do paciente de forma global, mudando seus hábitos para não apenas tratar, mas, principalmente, para prevenir doenças.De acordo com a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a medicina do estilo de vida é baseada em seis pilares – alimentação, controle do estresse, prática de atividade física, cessação do tabagismo, qualidade de sono e relações interpessoais – e é destinada a todas as faixas etárias.“Já é cientificamente comprovado que até mesmo pessoas na casa dos 80 anos podem se beneficiar de mudanças no estilo de vida. A incidência do Alzheimer, por exemplo, diminui em 54% com a prática de atividades físicas três vezes por semana durante 30 minutos, independentemente da idade do paciente”, destaca a médica. “E o melhor é que a medicina do estilo de vida não atua apenas na prevenção das doenças, mas também no tratamento. Sabe-se que com mudanças de estilo de vida é possível não apenas prevenir, mas também reverter grande parte das doenças”, completa. Confira a seguir algumas dicas da especialista:o estresse e a ansiedade podem causar uma série de danos ao organismo. Por isso, é fundamental investir em medidas para gerenciar essas situações e manter sua saúde mental. O cansaço excessivo físico e mental causa prejuízos a órgãos vitais. Quando seu corpo está sob altos níveis de estresse por longos períodos de tempo, essas reações físicas, se não forem controladas, podem prejudicar sua saúde. Dicas: passe algum tempo ao ar livre; em casa, pause por um momento, desconectando-se do mundo on-line; pratique meditação; no trabalho, a cada 60 ou 90 minutos, pare 15 minutos para respirar ou tomar um café.a adoção de uma alimentação balanceada rica em frutas, verduras e legumes é fundamental para manutenção da saúde, preferencialmente alimentos in natura preparados em casa, priorizando as proteínas, ácidos graxos ômega-3, vitamina C, polifenóis e carotenoides, aconselha a nutróloga Marcella Garcez.o ideal é realizar semanalmente 150 minutos de exercícios físicos de intensidade moderada. Mas qualquer atividade já pode trazer benefícios, como aumentar o número de passos por dia e subir escadas. Pare de fumar: este item dispensa qualquer explicação.o ideal é dormir entre sete a oito horas de forma consistente. Fugir desses valores é colocar a saúde em risco. “Temos evidências extensas de que dormir cinco horas ou menos aumenta consistentemente o risco de condições adversas à saúde, como doenças cardiovasculares e até longevidade", explica Aline Lamaita.uma rica rede social ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, combate a depressão e aumenta a estimulação intelectual. E as pessoas não são a única fonte de relacionamentos. A companhia de animais provou ser igualmente boa para a saúde.