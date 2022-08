Saiba sobre a importância do aleitamento materno

Amamentação traz benefícios tanto para mães quanto para os bebês (foto: Pixabay/Divulgação)

O Unicef criou a Semana Mundial de Aleitamento Materno e definiu que seria sempre de 1º a 8 de agosto. Neste período, anualmente, é feita uma grande campanha voltada à alimentação saudável na primeira infância. Não precisamos dizer a importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida do bebê. O Unicef criou a Semana Mundial de Aleitamento Materno e definiu que seria sempre de 1º a 8 de agosto. Neste período, anualmente, é feita uma grande campanha voltada à alimentação saudável na primeira infância. Não precisamos dizer a importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida do bebê.









O leite materno possui tudo de que o bebê precisa para o melhor desenvolvimento nos seus primeiros seis meses e é um alimento precioso nos anos iniciais da vida da criança, sendo grande aliado no enfrentamento da mortalidade na infância e desnutrição.





Para quem não sabe, o aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os 5 anos, evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, leva a uma melhor nutrição e reduz a chance de obesidade. Além disso, o ato contribui para o desenvolvimento da cavidade bucal do bebê e promove o vínculo afetivo entre a mãe e filho.





Muitos estudos mostram que o bebê que é amamentado acaba apresentando maior escolaridade, o que impacta diretamente no seu desenvolvimento. O leite materno também garante à criança que ela cresça com menos riscos de hipertensão, diabetes e colesterol alto, por exemplo, trazendo uma evolução para a saúde pública como um todo.





Quando se fala em aleitamento materno, o foco é sempre a saúde do bebê, mas é preciso dizer que a mãe também recebe diversos benefícios. Amamentar até os seis meses diminui o risco de câncer de mama na mulher e ajuda no pós-parto, já que o útero se contrai e volta ao tamanho normal mais rapidamente. Algumas mulheres não conseguem amamentar por causa de mastites ou empedramento de leite, mas já existem bancos de leite, e o ideal seria recorrerem a eles para que os bebês recebam o precioso liquido.





Cristina Albuquerque, chefe de Saúde do Unicef no Brasil, reforça que o leite materno é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento infantil, dentro de uma perspectiva de cuidado integral, composta por cinco componentes inter-relacionados e indivisíveis: boa saúde; boa nutrição; proteção e segurança; cuidados responsivos; oportunidades de aprendizagem precoce.





Infelizmente, no Brasil, esse direito não é garantido a todas as crianças. Menos da metade das crianças (45,7%) recebe amamentação exclusiva até os seis meses, como recomendado pelas autoridades de saúde. Além disso, 10% das crianças menores de 5 anos já estão em sobrepeso, e 18,3% em risco de sobrepeso, segundo dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), de 2019.





Cristina diz que muitas vezes as famílias não têm informação suficiente sobre como cuidar da alimentação das crianças nessa etapa fundamental. Por isso, a campanha é tão importante, porque leva as informações de forma fácil e divertida.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)