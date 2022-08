No sábado, escrevi sobre o Parque Municipal de Belo Horizonte e como ele está agradável, limpo, organizado, seguro e com boas atrações para crianças e famílias. Um espaço tão antigo da cidade e que por décadas esteve no maior desleixo.





E não é que nesse final de semana eu acabei conhecendo um novo local em Belo Horizonte que surpreendeu não só a mim, mas minha irmã, sua neta e minha filha também, ou seja, três gerações. E surpreendeu positivamente.





Minha irmã e eu moramos no mesmo prédio e a neta dela, uma adolescente, mora com ela desde o início da pandemia. Temos uma vizinha que se tornou nossa amiga. Sua filha, Luana, tem um irmão, fruto do segundo casamento de seu pai, que regula em idade com a neta da minha irmã e, vez ou outra, fazemos algum programa juntos. Semana passada, ela nos convidou para sairmos para jogar.





Eu amo jogos de tabuleiros e de baralho. Infelizmente, não sei jogar xadrez. Apesar de saber o movimento das peças, não aprendi o principal, enxergar as jogadas futuras e planejar o jogo.

Mas gosto demais de gamão, jogo que aprendi com Abdala Maakaroun, amigo de meu pai, que me presenteou com um belo exemplar. Jogava muito com ele – eu sempre perdia – e com meu pai. No baralho só não aprendi Truco, porque não vejo a lógica do jogo que, para mim, só serve mesmo para gritar. Já minha filha gosta muito de jogos de tabuleiro, tem vários e de vez em quando chama alguns amigos para fazer uma noite de jogos lá em casa e eu entro na onda.



No Funtasy Bar e Jogos há opções para todos os gostos e idades (foto: Peggychoucair /Pixabay)





Quando Luana fez o convite, aceitamos prontamente. Minha irmã foi mais para agradar a neta. Nem sabíamos onde era, nunca tinha ouvido falar. Existe na Savassi um bar só de jogos. O Funtasy Bar e Jogos. É enorme, dois andares, abre todos os dias. De segunda a sexta, funciona das 17h à meia-noite; no sábado, das 15h à 1h da madrugada; e no domingo, das 15h às 22h. E vai gente de todas as idades. Tem mesa de vários tamanhos, tem garçom de jogos e alimentação. Você paga uma taxa para entrar e depois apenas o consumo do que comer e beber.





São mais de mil jogos, e os experts explicam de forma rápida e didática as regras do que o cliente escolhe. A primeira escolha deve ser pela categoria, que são cinco: estratégia, agilidade, habilidade, sorte e conhecimentos gerais. Escolhida a categoria de sua preferência, eles indicam algum jogo, explicam as regras e você pode trocar quantas vezes quiser, tanto de jogo quanto de categoria. Nem precisa dizer que o tempo passa voando, e agente se diverte.





Chegamos pouco depois das 15h, o primeiro andar já estava quase lotado, e abrimos o salão do segundo andar, que rapidamente ficou cheio também. Os comes e bebes são muito bons, e os drinks são uma diversão à parte.



Como pode entrar crianças a partir de 3 anos de idade, o cardápio tem opções alcoólicas e sem álcool – e todas muito criativas. Tem um cheesburguer com sei lá quantas camadas que é tão alto que duvido que alguém já conseguiu comer.



Pois bem, saímos quase às 19h, e ficamos admirados com a quantidade de pessoas do lado de fora esperando para entrar. Está aí uma fila de espera que não deve andar nunca porque ninguém vai embora. Quando se cansa de um jogo, troca e por aí vai.





Mas, para quem não quer ir ao local, ou não consegue mesa, eles alugam os jogos para o cliente levar para casa e fazer a noitada com os amigos. E se você gostou demais de um jogo, eles têm para vender, novinho, com preço menor do que os oferecidos na internet. Nem preciso dizer que saímos de lá com três jogos e continuamos a farra na casa da minha irmã, com direito a replay no domingo à noite.





Para quem gosta, vale a pena conferir.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)