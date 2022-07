Olena Zelenska, posou para a Vogue em meio aos escombros (foto: Reprodução/Vogue)





O mundo inteiro ficou de queixo caído com a leviandade da primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, em posar para a Vogue em meio aos escombros da guerra do seu país com a Rússia. Matéria feita sob a ótica norte-americana de mostrar o casal como herói nacional, o tiro acabou saindo pela culatra. A crítica foi geral. O pior é que o marido, Volodymyr Zelensky, também aparece nas fotos. O fato, pelo menos, deixa claro o peso de Washington nas sucessivas decisões equivocadas de Kiev.

FADAS

Madrinhas





A nona edição do Fadas Madrinhas acontecerá no dia 9 de agosto, no Clube Chalezinho, em Belo Horizonte, oferecendo, mais uma vez, a oportunidade de 27 adolescentes com histórias marcantes viverem o sonho do baile de debutantes com toda sua tradição. Criado pela empresária Liliane Barros Marty Caron, que há mais de 20 anos trabalha na área social, o projeto voluntário conta com apoio de empresas e voluntários e já impactou a vida de mais de 600 meninas. Neste ano, foram mais de 6 mil inscrições de jovens de todo o Brasil. As finalistas selecionadas são estudantes da rede pública com bom comportamento escolar e sem recursos para arcar com os gastos da sonhada festa de 15 anos. Além da festa de Belo Horizonte, a empresária promove, anualmente, e também com caráter voluntário, uma festa de 15 anos com exclusividade para pacientes do Hospital Amor de Barretos, que já tem data marcada para o dia 4 de abril de 2023.

Paula Mourão e Lilian Abras (foto: Barbara Dutra/Divulgação )





COQUETEL

Noivas e festa





Carol Margalith e Izabella Comini, proprietárias da Fatto com Amore, recebem amigos e fornecedores em torno de um coquetel para apresentarem a loja que abriram em março, em sistema soft open, cuja especialidade é o mercado de moda noiva e festas. O encontro está marcado para terça-feira, 2 de agosto, 19h, no casarão do bairro São Pedro, que passou por um retrofit para receber o espaço.









ARTE DE RUA

projeto MAMU





O MAMU – Morro Arte Mural faz sua segunda edição após quatro anos de pausa, e vai pintar 28 casas da comunidade Vila Nova Cachoeirinha. A obra, assinada pela artista Criola – artista de Belo Horizonte e um dos maiores nomes do graffiti do Brasil – é um megamural que pode ser visto por quem passar pela Av. Antônio Carlos. Esta semana também começaram as oficinas gratuitas para os moradores da comunidade.









NOVO RG

mais segurança





O governo federal anunciou o novo modelo da carteira de identidade, que passa a ser unificada em todo o país. O novo Registro Geral (RG) usará o número do CPF como identificação única dos brasileiros. Os documentos manterão o formato e padrão de emissão. Os órgãos estaduais, como secretarias de Segurança Pública ou Polícia Civil terão até 6 de março de 2023 para se adequarem à mudança. Além da versão física emitida em papel, os cidadãos também terão acesso a versão no formato digital. O novo RG é mais seguro porque permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade por QR Code, inclusive offline e utilizará informações do cadastro das impressões digitais dos eleitores. As principais mudanças são: autenticação por meio de QR Code; biometria obrigatória; identificação de doador de órgão ou não; naturalidade; padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes); grupo sanguíneo e fator RH no documento; uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional.

ANIVERSÁRIO

20 anos com feijoada





O tradicional Restaurante Paladino, localizado na Pampulha, comemora seus 20 anos, com sua tradicional feijoada, dia 20, assinada por Marcelo Haddad Guerra, proprietário e chef do restaurante. A feijoada terá vários shows, como: Baile da Dri, comandado por Adrianna, cantora e ex-backing vocal do Jota Quest, o DJ Edson Lima, e a banda Batuque Beauvoir e Manu Dias. Convites a venda, pelo Sympla.





SHOW

de Lançamento





A cantora Rayane Boldrini faz show de lançamento de seu primeiro disco “Versões de Mim”, um trabalho autoral que passa por diferentes gêneros como MPB, xote, samba, pop e soul. No álbum, ela assina quatro das dez faixas e conta com importantes nomes do cenário mineiro como Léo Pires, Luadson Constâncio, Lucas Avelar e Felipe Fantoni, também responsável pela produção musical. O show será dia 28 de agosto, domingo, às 18h, no teatro de bolso do Cine Theatro Brasil Vallourec. Ingressos disponíveis em https://bit.ly/3oxacBS .





SHOPPINGS

vendas comemoradas





O retorno do movimento nos shoppings centers nas datas comemorativas, acabou por revelar quais delas são as mais queridas nas relações afetivas. O Dia das Mães ganha, de longe, com aumento de movimento em 18% em relação ao ano de 2019, enquanto o Dia dos Namorados movimentou 13% a mais no mesmo período. Agora, as fichas estão lançadas para o Dia dos Pais – que sempre foi o patinho feio dessas datas especiais para o comércio. Mas, interessante mesmo é que o retorno pós-pandemia aos malls, foi maior do que se esperava.

MOSTRA

antes do Louvre





O multiartista visual Marcus Paschoalin está despontando fora do Brasil e em outubro fará uma mostra no Museu do Louvre. Até lá, os mineiros terão a oportunidade de ver o seu trabalho na exposição individual no Espaço Galeria da Templuz, com entrada franca, a partir desta quarta-feira. Serão apresentadas cerca de 20 telas, incluindo obras inéditas e releituras de séries consagradas, inspiradas nos estilos op art (arte óptica), gráfico e abstrato, marcadas por diferentes épocas, dos anos 1950 aos atuais.





CURSO

para estudantes





O Instituto Êxito de Empreendedorismo, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), desenvolveu o curso “Lições de Empreendedorismo para o Alcance de uma Educação Emancipadora e Transformadora”, para disseminar a cultura empreendedora entre estudantes do ensino médio. O material, que é exclusivo e inédito no País, está sendo disponibilizado gratuitamente on-line para quem quiser ter acesso e começa a ser implantado em redes de ensino pelo Brasil. O caderno de atividades e o guia do professor podem ser encontrados no site do Instituto: www.institutoexito.com.br .

DANÇAS

urbanas





Estão abertas as inscrições para a “Batalha All Styles Danças Urbanas”, competição de dança que fará parte do evento “Cenário de Rua”, que será realizado pelo Sesc Cenário, dia 6, sábado, das 13h às 19h. A programação é gratuita e aberta ao público. A Dança Urbana promove o encontro de diversos estilos como Locking, Popping, Breaking, House e Hip Hop. O evento promoverá competições de dança com direito a premiação para os finalistas.





QUEIJOS ARTESANAIS

liberados





Ainda no circuito da produção agrícola, vale dizer que, finalmente, a comercialização do queijo feito com o leite cru, de forma artesanal, foi liberado em todo o território nacional. Embora tenha passado um tanto despercebido, o martelo só foi batido no mês passado – e os produtores mineiros da Canastra ao Serro, passando por dezenas de outras regiões produtoras, comemoram. Porém, é preciso ter alguns selos para poder valer a decisão. Vamos ver quanto isso custará aos pequenos produtores. Aí, é só estimular a exportação.





VINHOS

o conto chinês





Os franceses da região de Bordeaux, na França, estão furiosos com o conto chinês no qual caíram, ao venderem várias de suas famosas vinhas para investidores do Oriente. Após a felicidade por receberem milhões de euros por elas, agora veem os parreirais esquecidos, com mato crescendo – alguns fechados há quatro anos e abandonados, inclusive os empregados. Resumo da ópera: os chineses retiraram o vinho francês do mercado e estão colocando o deles no lugar.





ASFALTO AZUL

novidade anti-calor





Como toda moeda tem dois lados, o calor abrasivo que incendeia o hemisfério norte acabou trazendo algum avanço sobre o assunto. A saber: os americanos estão tingindo de azul algumas faixas de suas ruas, reduzindo, assim, em quase 20%, a emissão no calor urbano onde a novidade é aplicada. Além de ficar mais bonito, torna o ambiente mais agradável. Uma das cidades a aderir, perimentalmente, foi Miami.

ESTACIONAMENTO

multas desnecessárias





O mais recente quiproquó em relação aos pagamentos de multas para quem perde o tíquete de estacionamento nos shoppings centers, vem de São Paulo – onde a Justiça decidiu que cada empresa decide sobre a questão. O assunto é polêmico e a coluna já viu brigas horrorosas até em supermercados premium, por causa disso. O pior é que já existe tecnologia para rastreamento eletrônico dos carros ali, que eliminaria os antiquados tíquetes e\ou cartões.

POR AI...





O salão de negócios BH-à-Porter (que acontece entre 15 e 19 de agosto, com o verão 2023) chega com muitas novidades. Terá espaço aumentado para expositores e palestras (no BH Business) e, também, maior número de grifes participantes – cerca de 81. A promoção é da Coopermoda, entidade que vem se modernizando a cada dia, inclusive com nova identidade na logomarca – que ficou ótima.





O circuito criptochique (isto é, os bilionários que não gostam de holofotes) teve casamento religioso da filha do homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lehmann, chamada Lara, com o bisneto de Juscelino Kubitschek, chamado Felipe, em discreta festa na Suiça. O civil foi em Brasília, em maio. O furo foi da colunista carioca Hildegard Angel.





Quem foi ao show do Pato Fu, realizado no Instituo Inhotim, teve com que se deliciar. Além da música, o clima agradável da apresentação ao ar livre criou a conexão perfeita para os arranjos da Orquestra Ouro Preto. Fernanda Takai esteve à altura da proposta – abrindo com chave de ouro as comemorações dos 30 anos de estrada da turma.

