(foto: Lelis)

Tinha um primo, daqueles que a gente chama de tio, que era chegado em simpatia. Talvez o leitor das antigas o conheça, era dentista e teve restaurante por muito tempo. Chamava-se Marcelo Teixeira da Costa, mas muita gente o chamava de Marcelão. Era simpático, alegre e brincalhão.









Uma das vezes em que esteve lá em casa, reparou que tanto eu quanto minha irmã tínhamos umas verrugas nas mãos, próximas das unhas e no pulso. Ele nos chamou, olhou bem, e falou em tom sério e determinante: “Nerly (minha mãe), vamos acabar com essas verruguinhas das meninas. Você tem dois carretéis de linha que nunca foram usados?”. Ela tinha. Acho que naquela época todas as mães costuravam. Rapidamente, ela trouxe as linhas. “Vou ensinar uma simpatia que vocês não vão esquecer nunca e que dá resultado”, continuou, e à medida que ia fazendo a simpatia com a linha, ia explicando como era.





“Pegue um carretel de linha novo. Tire um pedaço bom de linha. Conte quantas verrugas você tem e dê um nó para cada verruga na linha. Depois, esfregue a linha em cada verruga e vá embolando ela. Depois de passar por todas as verrugas, enterre a linha.” Finalizou. Fez assim com um carretel na minha irmã, e depois fez em mim com o outro. Em poucos dias, as verrugas sumiram e nunca mais nasceu nenhuma.





Outra que também é tiro e queda é contra enjoo. Se estiver enjoado, segure uma chave. Simples assim. E fique segurando.





Tem uma que é para quem quer ter muito cabelo. Não sei se funciona para quem é mais velho, mas em criança tenho certeza, porque as pessoas que conheci, que fizeram essa simpatia, têm muito cabelo. Um cabelo lindo, pesado, de fazer inveja em qualquer um. Pegue a primeira urina da manhã, passe no cabelo, coloque uma touca. Fique o tempo que puder e depois lave a cabeça.





Está com soluço e nada resolve? Lá vai uma simpatia. Chame a pessoa pelo nome dela – “Fulano!”. Ela tem que responder “eu”, e tomar um pouco de água. Chame novamente: “Fulano”, e ela responde novamente “eu” e bebe água. E repita isso mais uma vez. Ao todo, são três vezes. O soluço para na hora. Quem me ensinou essa disse que já foi chamado até em hospital para ajudar a curar soluço em que nem médico deu jeito. Ah, não podemos nos esquecer daquela de virar o copo quando a gente engasga.





Como sou bastante curiosa e agora temos o recurso da internet, resolvi dar uma pesquisada para ver se encontrava alguma simpatia das boas para ensinar aos leitores e qual não foi a minha decepção ao perceber que as despretensiosas simpatias antigas, que visavam curar alguma coisa, simplesmente sumiram do mapa. Tudo o que encontrei foram trabalhos para prender namorado, trazer amor, tirar inveja, arrumar emprego, casar, ganhar dinheiro e coisas desse tipo. Mas, para não ficar “pesado”, trocaram o nome por simpatia. Foi frustrante.





Isso me fez gostar ainda mais dessa crença popular antiga. Não se trata de superstição, como aquela história de passar debaixo de escada, ver gato preto, etc. Muito pelo contrário, elas são simpatias antigas, do tempo de avós, bisavós, talvez até de tataravós, que visam curar algum mal e funcionam mesmo. Alguém conhece mais alguma? Manda para a gente divulgar aqui.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)