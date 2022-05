Consultas e exames de prevenção são importantes aliados para reduzir chances de complicações do glaucoma (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )



O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) promovem este mês uma série de ações com foco no diagnóstico e no tratamento precoce do glaucoma, considerado a maior causa de cegueira evitável. Neste sábado (21/5), ocorrerá o ponto alto da campanha, com a realização de uma maratona de atividades nas redes sociais: o ‘24 horas pelo Glaucoma’. Nesta data, por meio do canal no YouTube do CBO, serão transmitidas reportagens em vídeo, entrevistas com especialistas e esclarecimentos sobre uso de medicamentos, realização de tratamentos e formas de acesso ao atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O glaucoma é uma doença ocular que provoca a atrofia do nervo óptico. Como ele é o responsável por fazer a conexão entre o olho e o cérebro, acaba ficando comprometida a transmissão de sinais entre esses dois órgãos, o que pode levar à cegueira. De forma geral, a doença decorre do aumento da pressão intraocular. Trata-se de um processo lento, que pode progredir durante anos, até o aparecimento dos primeiros sintomas”, ressaltou o presidente do CBO.

Também serão exibidos depoimentos de pacientes e de celebridades com alertas sobre a necessidade de prevenção da doença. Os cantores Almir Sater e Carlinhos Brown; os atores Caco Ciocler e Tony Ramos; as atrizes Beth Goulart e Maria Clara Gueiros; e a empresária Luiza Helena Trajano já empenharam apoio à iniciativa. Outras informações sobre a campanha do CBO e da SBG podem ser acessadas no site 24hpeloglaucoma.com.br.

Esse engajamento solidário ajuda na sensibilização das pessoas com respeito a esse problema de saúde ocular, ressalta Cristiano Caixeta Umbelino, que lembra ainda outra estratégia para chamar a atenção para o tema: a iluminação de prédios e monumentos públicos na cor verde, que representa a luta contra o glaucoma. Nesse sentido, os responsáveis por inúmeras instalações em diferentes estados já sinalizaram de forma positiva ao convite feito pelo CBO e pela SBG.

O glaucoma é a principal causa de cegueira evitável no mundo, observou o presidente do CBO. "A partir do momento em que você consegue trabalhar ou diagnosticar precocemente o indivíduo, você evita que esse paciente evolua para cegueira. O ideal é conseguir diagnosticar a doença na atenção primária ou na atenção básica, porque o paciente não perderá a visão e terá um tratamento adequado pela equipe de oftalmologia", disse.

Segundo Caixeta, há cerca de 1,5 milhão de pessoas com glaucoma no Brasil. No entanto, ele lembra que há um grande contingente de casos que não foram ainda diagnosticados. No mundo, estima-se que, em 2020, havia 80 milhões de pessoas com diagnóstico de glaucoma. Uma projeção da Associação Internacional de Prevenção da Cegueira (IAPB, do nome em inglês) indica que o total de pacientes com glaucoma em todo o mundo chegará a 112 milhões até o ano de 2040.