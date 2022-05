Medicamentos à base de cannabis? Confira 10 celebridades que usam

Cantora Beyoncé não só usa o cannabis para combater dores e insônia como também cultiva a planta para fins medicinais em uma fazenda nos EUA (foto: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/AFP )



Na semana passada, publicamos aqui uma matéria sobre os receios e preconceitos que cercam os medicamentos feitos à base de cânabis no Brasil, apesar de recentemente a Anvisa ter aprovado a comercialização do 15º medicamento à base de cânabis. O que se busca é a popularização da substância, que vem crescendo vertiginosamente no mundo após o aumento no número de estudos científicos que comprovam seus benefícios para o tratamento de patologias como dor crônica, insônia, ansiedade, depressão, Alzheimer, esclerose múltipla e autismo, entre outras.

1. Beyoncé: ela não só usa como cultiva. A cantora decidiu em 2021 construir uma fazenda de cultivo de cânabis e mel nos Estados Unidos para combater dores e insônia. Além do benefício pessoal, a aposta da cantora de investir no canabidiol (CBD) também ajudou na melhora da qualidade de vida dos seus filhos.





2. Pedro Scooby: o surfista de ondas gigantes e ex-BBB já revelou que, ao contrário do que muitos pensam, não faz o uso da cânabis para fins recreativos, mas usa o canabidiol na forma medicinal para melhora na qualidade do sono. A prática é importante aliada para pessoas que sofrem com noites maldormidas.





3. Jennifer Anniston: uma das grandes atrizes de Hollywood, faz o uso da cânabis medicinal para o tratamento de dores, insônia e ansiedade, e afirma ter ótimos resultados com a prática para a sua saúde mental.





4. Alessandra Ambrósio: a artista brasileira já revelou ser beneficiada pela terapia canabinoide. Há alguns anos, a modelo disse que usa o CBD para relaxar e não ficar ansiosa antes de entrar nas passarelas.

5. John Legend: em 2019, o cantor e compositor americano investiu em uma empresa do setor de cânabis, chamada PlusCBD. A companhia é famosa por produzir gomas comestíveis destinadas a melhorar a ansiedade, o sono e o humor.





6. Henrique Fogaça: o jurado do “Masterchef Brasil” é outra personalidade nacional que defende veementemente a terapia canabinoide no país. O chef se tornou um apoiador do medicamento devido a um caso raro de epilepsia que atinge o tônus muscular de sua filha Olívia, que tem tido resultados excepcionais com a cânabis medicinal. O fato, inclusive, motivou Fogaça a inaugurar um instituto de pesquisas de cânabis medicinal em São Paulo.





7. Kim e Kourtney Kardashian: as irmãs são grandes apoiadoras da cânabis. Kim já afirmou fazer o uso de CBD e realizou, inclusive, um chá de bebê com produtos à base da substância. Ela tornou público que trocou os ansiolíticos por balas de goma CDB para dormir melhor. Já Kourtney lançou uma marca de produtos de beleza à base de canabidiol nos EUA.





8. Laura Neiva: a atriz brasileira revelou que trata a epilepsia com canabidiol. Inclusive, durante sua gravidez, afirmou não ter sido necessário interromper o tratamento.





9. Patrick Stewart: o ator revelou que usa cânabis, em forma de pomada e spray, para tratamento de uma artrite severa que tem nas duas mãos. Segundo ele, o produto também o ajuda a dormir, uma vez que reduz a dor.





10. Cláudia Rodrigues: a atriz revelou em um programa de TV fazer o uso da cânabis medicinal para o tratamento de esclerose múltipla. A artista afirmou que usa a substância no formato de óleo e que o produto extinguiu os tremores que tinha por conta da doença.

Segundo Fabrizio Postiglione, CEO e fundador da farmacêutica Remederi, é importante quando celebridades conceituadas falam publicamente sobre a cânabis medicinal e levam informação para um grande número de pessoas. “Muitas vezes, esse tipo de conteúdo pode salvar vidas. Existem inúmeras pessoas que, por falta de conhecimento, acabam perdendo a possibilidade de se beneficiar do produto e não conseguem tratamento adequado para a sua condição médica.”