Enquanto o mundo fecha o cerco, Brasil abre as portas para Shein

Gigante chinesa de e-commerce de roupas Shein (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA/Arquivo )

O Brasil poderá se tornar um dos últimos grandes mercados globais a ser explorado pela gigante chinesa de e-commerce de roupas Shein. Na semana passada, o Congresso americano solicitou uma investigação contra a empresa, alegando que ela não cumpre normas locais. Não se trata de um caso isolado. Em 2019, o governo da Indonésia anunciou que, para proteger a indústria e o varejo, o valor máximo dos produtos isentos do imposto de importação cairia de US$ 75 para apenas US$ 3. Com a medida, a Shein abandonou o país. Registre-se que a companhia, hoje sediada em Singapura, também não vende no mercado chinês em função da alta concorrência e foi banida da Índia. Com o cerco dos Estados Unidos, restaria o Brasil. Por aqui, a varejista asiática encontra portas abertas para prosperar. Em abril, assinou um acordo com o governo comprometendo-se a produzir, em território nacional, 85% do que vende no país.





Retiradas da poupança encarecem

crédito imobiliário









Europeus desconhecem

agronegócio brasileiro





Por mais que o agronegócio brasileiro forneça os alimentos que saciam a fome de boa parte do planeta, ele ainda é desconhecido no Velho Continente. Uma pesquisa ambiciosa ­– foram entrevistadas 590 mil pessoas – feita pela consultoria OnStrategy, patrocinada pela Serasa e apoiada pela Associação Brasileira do Agronegócio, constatou que 57% dos europeus não sabem qual é a origem da comida que consomem. Detalhe: 16% dos produtos agrícolas exportados pelo Brasil têm a União Europeia como destino.





Para Gerdau, é hora de aproveitar as oportunidades da economia verde





Alguns pesos-pesados da economia brasileira reuniram-se na última sexta-feira, em São Paulo, no evento “O papel do Brasil na economia verde”, realizado pelo Movimento Brasil Competitivo. Os participantes chegaram a um consenso: o país tem uma chance única na nova era ambiental. “Precisamos usar a nossa capacidade de mobilização e condução política para não perdermos a oportunidade de conquistar uma posição de destaque”, disse Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do conselho da Gerdau.





“Um ponto favorável ao Brasil são as questões climáticas. O Brasil pode se beneficiar por ter frentes valiosas nesse sentido”

Gustavo Loyola

Economista e ex-presidente do Banco Central





14%



rapidinhas





O ano de 2023 representará um recorde para o mercado de aplicativos. Segundos dados apurados pela plataforma Data.Ai, foram feitos no primeiro semestre 76,8 bilhões de downloads de apps no mundo, acima do recorde anterior para o período, registrado em 2022. TikTok, Instagram e Facebook foram, na ordem, os apps mais baixados.





O Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade divulgou o seu novo relatório sobre o impacto do contrabando para a economia brasileira. No ano passado, esse tipo de crime fez com que o Brasil deixasse de arrecadar R$ 410 bilhões – é o maior valor da história. Mais uma vez, o cigarro foi o produto mais contrabandeado no país.





Os recursos destinados para a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), que beneficiam especialmente atletas em formação, dispararam em 2023. Entre janeiro e setembro, o governo desembolsou R$ 253,7 milhões para projetos esportivos, conforme o Ministério do Esporte. O número representa um avanço de 91,5% em

relação a 2022.





Uma novidade lançada pela startup paranaense Monest elevou em 5% a recuperação de crédito em cobrança de dívidas. A empresa usa Inteligência Artificial para interagir com o devedor – o robô envia mensagens de texto por celular para quem tem débito. Segundo a Monest, a tecnologia passará a ser usada pelo banco do Carrefour.

foi quanto caíram as vendas de carros usados em setembro na comparação om agosto, segundo a Federação Nacional das Associações dos evendedores de Veículos Automotores (Fenauto).